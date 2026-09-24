Die Renaissance der Kernenergie nimmt weltweit Fahrt auf. Neue Reaktoren werden gebaut, stillgelegte Kapazitäten teilweise reaktiviert und auch der enorme Strombedarf von KI-Rechenzentren stärkt das Interesse an zuverlässiger Energie rund um die Uhr. Für den Uranmarkt könnte daraus allerdings ein gewaltiges Problem entstehen. Der weltweite Uranbedarf der Reaktoren lag 2025 bei knapp 69.000 Tonnen. Im Referenzszenario der World Nuclear Association ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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