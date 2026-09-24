Europäischer Finalist demonstriert die extrem frühzeitige Erkennung von Waldbränden mit Silvanet und die autonome Bekämpfung mit Silvaguard.

Dryad Networks, ein führendes Unternehmen im Bereich der extrem frühzeitigen Waldbranderkennung, gab heute bekannt, dass es $800.000 beim XPRIZE Wildfire-Wettbewerb für seine Leistung im Finale des Wettbewerbs "Autonomous Wildfire Response" in Alaska erhalten hat.

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Silvaguard Observation and Suppression drone and Hangar

Dryad setzte sich in dem vierjährigen Wettbewerb gegen ein anfängliches Teilnehmerfeld von rund 300 Bewerbern durch. Im Juni 2026 wurden drei Finalisten vor die Aufgabe gestellt, innerhalb von 10 Minuten nach Ausbruch eines hochriskanten Waldbrands auf einer Fläche von 1.000 km² in der Wildnis Alaskas diesen eigenständig zu erkennen und vollständig zu löschen, wobei alle Ablenkungsbrände unberührt bleiben mussten. Es war der bislang anspruchsvollste Live-Test, bei dem geprüft wird, was nötig ist, um einen verheerenden Brand zu stoppen, bevor er außer Kontrolle gerät.

Während der Tests gelang es dem Silvanet-Sensornetzwerk von Dryad, Zielbrände innerhalb von maximal 12 Minuten zu erkennen, zu verifizieren und autonom eine Gegenmaßnahme einzuleiten, wobei alle Ablenkungsbrände ignoriert wurden. Die autonome Silvaguard-Beobachtungsdrohne sorgte für den Überblick über die Lage und die Löschdrohne traf den Brandherd präzise mit Löschmitteln ein überzeugender Proof of Concept für das Endziel des Wettbewerbs.

Die XPRIZE Wildfire-Jury vergab $2,5 Millionen an drei Finalistenteams der Kategorie "Track B" und würdigte damit herausragende Durchbrüche im gesamten Zyklus der autonomen Waldbrandbekämpfung. Insgesamt zeugt dies von bedeutenden Fortschritten auf dem Weg zum ehrgeizigen Ziel des Wettbewerbs und vermittelt ein klareres Bild davon, was heute bereits möglich ist und wo noch weitere Innovationen erforderlich sind.

Mit dieser Auszeichnung würdigte XPRIZE insbesondere Dryads mit 170 Sensoren ausgestattetes, dauerhaft betriebenes Silvanet-Feldnetzwerk in Kombination mit Silvaguard-Drohnen, was durchgängige Autonomie nachweist.

"Diese Auszeichnung ist eine bedeutende externe Bestätigung für unsere Technologie und unsere Vision", sagte Carsten Brinkschulte, CEO und Mitgründer von Dryad Networks. "Unsere Vision deckt sich voll und ganz mit der von XPRIZE Wildfire: Brände innerhalb von 10 Minuten nach ihrem Entstehen zu erkennen und zu löschen. Um dies zu erreichen, müssen Brände innerhalb von Minuten erkannt werden, idealerweise bereits in der Schwelphase, bevor offene Flammen entstehen und sich rasch ausbreiten."

"Eine extrem frühzeitige Erkennung ist eine Voraussetzung für die autonome Brandbekämpfung. Drohnen können zwar kleine Brandherde bekämpfen, doch aufgrund ihrer begrenzten Nutzlast sind sie weitgehend wirkungslos, sobald ein Waldbrand außer Kontrolle geraten ist. Silvanet erkennt den Brand, solange er noch winzig ist, und Silvaguard kann ihn autonom überprüfen, lokalisieren und bekämpfen."

Silvanet nutzt solarbetriebene, KI-gestützte Gassensoren als "elektronische Nase", um innerhalb weniger Minuten nach Ausbruch eines Waldbrands dessen charakteristische Merkmale zu erkennen. Dank seines solarbetriebenen Mesh-Netzwerks können die Sensoren tief im Waldinneren kommunizieren netzunabhängig und unabhängig von Mobilfunknetzen. Von dem vollständig industrialisierten System wurden bereits mehr als 40.000 Sensoren hergestellt, darunter auch die jüngsten Lieferungen von 10.000 Sensoren nach Frankreich und mehr als 7.000 nach Italien.

Silvaguard erweitert Silvanet von der Erkennung bis hin zur autonomen Reaktion. Wenn ein Sensor einen Alarm auslöst, startet eine Silvaguard-Beobachtungsdrohne autonom, überprüft den Brand und lokalisiert ihn mithilfe von Infrarot- und optischen Kameras präzise. Anschließend setzt eine Löschdrohne bis zu 100 Liter Löschmittel auf das Feuer frei. Beide arbeiten autonom, ohne dass ein Mensch eingreifen muss, und sind dafür ausgelegt, in Wäldern in solarbetriebenen Schutzhangars stationiert zu sein, wo sie kontinuierlich aufgeladen werden und jederzeit einsatzbereit sind.

Dryad wird nun hohe Investitionen in die Produktentwicklung von Silvaguard tätigen. Für 2027 sind Pilotprojekte unter realen Betriebsbedingungen geplant, die kommerzielle Verfügbarkeit wird für 2028 angestrebt

"Bei Waldbränden geht es um einen Wettlauf gegen die Zeit", schloss Brinkschulte. "Anstatt größere Maschinen zu bauen, um größere Brände zu bekämpfen, ist es unser Ziel, von vornherein zu verhindern, dass Brände überhaupt groß werden. XPRIZE hat eindrucksvoll bewiesen, dass autonome Waldbrandbekämpfung diese Vision Wirklichkeit werden lassen kann."

Für XPRIZE bedeutet das Ende des Wettbewerbs nicht das Ende der Arbeit. XPRIZE Wildfire wird zu einer "Impact-Phase" übergehen, deren Schwerpunkt darauf liegt, vielversprechende Technologien in nachhaltige, einsatzfähige Lösungen für das praktische Waldbrandmanagement umzusetzen.

Über XPRIZE

XPRIZE ist der weltweit anerkannte Marktführer bei der Konzeption und Durchführung groß angelegter Wettbewerbe zur Bewältigung der größten Herausforderungen der Menschheit. Seit über 30 Jahren trägt unser einzigartiges Modell dazu bei, Innovationen durch Crowdsourcing und wissenschaftlich skalierbare Lösungen zu demokratisieren, die eine gerechte und wohlhabende Zukunft vorantreiben. Spenden Sie, erfahren Sie mehr und gestalten Sie gemeinsam mit uns eine Welt des Wohlergehens unter xprize.org.

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Über Dryad Networks

Die Mission von Dryad Networks besteht darin, Waldbrände bereits im frühesten Stadium zu erkennen und eine autonome Bekämpfung zu ermöglichen, bevor sie katastrophale Ausmaße annehmen. Die Lösungen von Dryad schützen Wälder, Gemeinden, kritische Infrastruktur und das Klima vor der wachsenden Bedrohung durch Waldbrände.

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