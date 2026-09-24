XRP Prognose am 23. September, knackt XRP nach 2,2 Milliarden Dollar Walkäufen die 1,60 Dollar?

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Die XRP Prognose bekommt vor einem wichtigen Upgrade neuen Schwung. Große Anleger kauften in nur 96 Stunden rund 1,54 Milliarden XRP im Wert von etwa 2,2 Milliarden Dollar. Der Coin notiert bei 1,56 Dollar und gewann in 24 Stunden fast 4 Prozent. Am 29. September könnte außerdem das Batch-Upgrade im XRP Ledger aktiv werden. Doch bei einem Marktwert von fast 98 Milliarden Dollar liegt ein großer Teil der Bewegung oft schon zurück. Wie weit kann XRP von hier aus noch steigen, und wohin fließt das Geld, das früh dabei sein will?

XRP Prognose zwischen Walkäufen und dem Countdown für Batch V1.1

Für die XRP Prognose sorgen derzeit zwei klare Treiber. Laut CoinTurk haben Wale ihre Bestände nach Santiment-Daten auf 9,81 Milliarden XRP ausgebaut. Der Kurs stieg daraufhin in drei Tagen um mehr als 8 Prozent. Parallel läuft der Countdown für Batch V1.1, das bereits von 30 der 35 Validatoren unterstützt wird. Hält diese Mehrheit, wird das Upgrade laut 24/7 Wall St. am 29. September um 14.06 Uhr UTC aktiviert. Batch erlaubt es, bis zu acht Transaktionen in einem einzigen Schritt zu bündeln. Scheitert eine davon, wird das gesamte Paket rückgängig gemacht, was etwa für Zahlungen gegen Lieferung von Wertpapieren wichtig ist.

Nach Angaben von CoinMarketCap liegt das Tagesvolumen bei rund 7,2 Milliarden Dollar, und XRP hält Platz fünf aller Kryptowährungen. Analyst Ali Martinez sieht vor 1,60 Dollar kaum Verkaufsdruck, während Peter Brandt langfristig sogar 5,40 Dollar für möglich hält. Es gibt aber auch ein Warnsignal, denn laut CryptoQuant flossen im letzten Monat rund 1,6 Milliarden XRP zu Binance. Solche Zuflüsse auf Börsen können auf spätere Verkäufe hindeuten und die kurzfristige XRP Prognose bremsen.

Unterm Strich bleibt die XRP Prognose freundlich, doch das Upgrade selbst schafft keine direkte Nachfrage, weil Batch den Coin für Transaktionen nicht zwingend braucht. Hinzu kommt die schiere Größe, denn bei fast 98 Milliarden Dollar Marktwert muss enorm viel Kapital fließen, um den Kurs zu verdoppeln. Selbst der Sprung auf 1,60 Dollar wäre nur ein Plus von knapp 3 Prozent. Die spannendere Frage lautet deshalb, wo sich ein Einstieg noch vor der großen Bewegung finden lässt.

Neben XRP rückt Pepeto mit einer Börse ohne Gebühren in den Fokus

Während Wale XRP für einen Lauf über 1,60 Dollar einsammeln und die XRP Prognose die Schlagzeilen bestimmt, zieht ein leiserer Einstieg im Presale-Bereich stetig Kapital an. Pepeto ist ein Projekt rund um Meme-Coins mit einer laufenden Börse, einer funktionierenden Bridge und einem Sicherheitsscanner, die alle schon heute in Betrieb sind.

Das Herzstück ist PepetoSwap, eine Börse ohne Swap-Gebühren. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar, auf PepetoSwap dagegen nichts. Wer 200 Trades zu je 5.000 Dollar ausführt, spart auf diese Weise 3.000 Dollar. Die Plattform wurde mit einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar getestet und bietet Market-, Limit- und DCA-Orders mit standardmäßig aktivem MEV-Schutz. Das ist ein funktionierendes Produkt und keine Zeile in einer Präsentation.

Mitgründer von Pepeto ist der Entwickler, der den ursprünglichen Pepe-Coin gebaut hat, und ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam. Die Prüfung durch SolidProof beseitigt das Risiko, an dem die meisten frühen Coins scheitern, denn die Auditoren haben den kompletten Vertragscode vor Beginn des Presales kontrolliert und als sicher bestätigt. Seit dem Start ist die Summe im Presale ohne Pause gewachsen, und inzwischen sind mehr als 10 Millionen Dollar zusammengekommen. Dass Käufer auch in einem unruhigen Markt so konstant einsteigen, gilt oft als Signal, das kurz vor einem Ausbruch auftaucht.

Mit einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token befindet sich der Einstieg noch ganz am Anfang. Jede Stufe hebt die Kosten weiter an, und die aktuelle endet, sobald das Ziel erreicht ist oder der Timer abläuft. Ein Binance-Listing rückt näher, und Analysten halten eine Rendite für möglich, die aus einem kleinen Kauf eine Summe machen könnte, von der viele Trader nur träumen. Dieses Fenster ist heute noch offen, doch es dürfte mit jeder neuen Stufe kleiner werden.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt einen Coin mit Rückenwind, getragen von Walkäufen und dem nahen Batch-Upgrade. Doch XRP hat sich bei 1,56 Dollar bewegt, und bei 98 Milliarden Dollar Marktwert wird jede Verdopplung zum Kraftakt. Pepeto steht dort, wo frühe Gewinner angefangen haben, vor dem Listing, vor der Masse und bevor der Chart das Produkt eingeholt hat. Wer mit frühen Coins verdient hat, kaufte, solange der Preis noch am Anfang stand. Dort liegt heute das Renditepotenzial, denn jede Stufe verteuert den Einstieg. Wer zögert, weiß nach dem Listing vielleicht, dass die Chance da war.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für die kommenden Tage?

XRP könnte in den kommenden Tagen 1,60 Dollar testen, wenn die Walkäufe anhalten und Batch V1.1 am 29. September startet. Das größte Risiko für die XRP Prognose sind Zuflüsse auf Börsen.

Was macht Pepeto im Vergleich zu anderen Presales besonders?

Pepeto betreibt mit PepetoSwap eine Börse ohne Swap-Gebühren, eine Bridge und einen Sicherheitsscanner, geprüft von SolidProof. Im Presale wurden mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Details bietet die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.