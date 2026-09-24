Shiba Inu Prognose am 23. September, SHIB legt 27 Prozent zu und prallt auf eine alte Trendlinie

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Die Shiba Inu Prognose sorgt an diesem Mittwoch für Gesprächsstoff, denn SHIB notiert bei 0,00000613 Dollar und liegt damit rund 27 Prozent über dem Stand der Vorwoche. Auf Wochensicht hat der Meme Coin Bitcoin und Ethereum damit klar abgehängt. Gleichzeitig ist die tägliche Burn-Rate um mehr als 1.100 Prozent nach oben geschossen. Doch direkt über dem Kurs verläuft eine fallende Trendlinie, die SHIB seit Mai jedes Mal gestoppt hat. Bricht der Token diesmal durch, oder wiederholt sich das bekannte Muster? Und selbst bei einem Ausbruch bleibt eine Frage offen, die weit über die Shiba Inu Prognose hinausgeht.

Shiba Inu Prognose, bricht SHIB jetzt über die Trendlinie seit Mai?

Nach Daten von Coinbase liegt SHIB aktuell bei 0,00000613 Dollar und damit rund drei Prozent über dem Vortag. Die Marktkapitalisierung beträgt 3,62 Milliarden Dollar. Trotz der starken Woche notiert der Token noch 93 Prozent unter seinem Rekordhoch von 0,00009 Dollar aus dem September 2021.

Die Analysten von CoinGabbar berichten, dass in den vergangenen 24 Stunden gut zwei Millionen SHIB verbrannt wurden, was einem Anstieg der Burn-Rate um 1.105 Prozent entspricht. Beim aktuellen Kurs sind das aber nur rund 12 Dollar. Wichtiger ist der Chart, denn SHIB sitzt direkt an einer fallenden Trendlinie, die den Kurs seit Mai deckelt. Ein Tagesschluss über 0,00000637 Dollar würde nach dieser Shiba Inu Prognose den Weg zu 0,00000670 und später 0,00000724 Dollar öffnen. Scheitert der Ausbruch und fällt der Kurs unter 0,00000585 Dollar, rückt ein Rückgang auf 0,00000550 Dollar in den Blick.

Selbst das optimistische Szenario bringt nur rund 18 Prozent Plus. Eine volle Rückkehr zum Rekordhoch würde fast das 15-Fache erfordern, und bei 589 Billionen Token braucht jeder Schritt nach oben gewaltige Summen. Anleger, die in diesem Zyklus größere Sprünge suchen, fragen deshalb, wer die nächste Erfolgsgeschichte im Meme-Sektor schreibt.

Warum Pepeto für SHIB-Anleger jetzt in den Fokus rückt

Die naheliegende Antwort liefert ein Blick auf den Entwickler hinter dem ursprünglichen Pepe Coin. Während SHIB nach der aktuellen Shiba Inu Prognose um jeden Prozentpunkt kämpft, entstehen die größeren Gewinne in der Regel eine Stufe früher, im Vorverkauf vor dem Listing. Genau dort steht sein neues Projekt Pepeto, das bereits funktionierende Werkzeuge vorweisen kann.

Das Herzstück ist eine bereits laufende Cross-Chain-Brücke. Token werden auf einer Blockchain in einem geprüften Vertrag gesperrt und auf der anderen neu erzeugt, sobald der Nachweis kontrolliert wurde. Dabei entsteht kein Wrapped Token, und ein Mittelsmann wird nicht gebraucht. Eine Übertragung kostet null Dollar und dauert weniger als 60 Sekunden, und sie funktioniert zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Andere Brücken verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und können Guthaben stundenlang blockieren.

Bevor Käufer überhaupt einsteigen konnten, hat das Prüfunternehmen SolidProof jeden Smart Contract des Projekts kontrolliert und verifiziert, weshalb der Vorverkauf auf einer geprüften Grundlage steht. Der Token kostet derzeit 0,000000188 Dollar, und in das Projekt sind bislang mehr als 10 Millionen Dollar geflossen. Jede neue Stufe hebt den Preis weiter an, sodass der heutige Einstieg unter dem aller späteren Presale-Käufer liegt.

Dieser Entwickler hat den ersten Pepe Coin mit demselben Angebot von 420 Billionen Token auf einen Spitzenwert von mehr als 11 Milliarden Dollar geführt. Die Rechnung ist also schon einmal aufgegangen. Wenn derselbe Gründer es nun mit einer Börse, einer Brücke und einem Risikoscanner erneut versucht, die bereits laufen, spricht vieles für ein wiederkehrendes Muster statt für bloße Hoffnung. Wer die Gewinne vor einem Listing sucht und nicht erst danach, findet in Pepeto aktuell einen der stärksten laufenden Presales.

Fazit

Die Shiba Inu Prognose beschreibt einen starken Namen in enger Spanne, der selbst im besten Fall eher Prozente als Vervielfachungen liefert. Mit 3,62 Milliarden Dollar Marktwert braucht SHIB enorme Zuflüsse für spürbare Sprünge. Der Mitgründer von Pepeto hat bereits einen Meme Coin auf elf Milliarden Dollar geführt und baut nun mit laufender Börse und kostenloser Brücke erneut auf. In vielen Zyklen profitierten gerade jene, die den Gründern zuerst folgten. Wer die Shiba Inu Prognose nur beobachtet, verpasst womöglich den günstigsten Einstieg vor dem Listing, denn jede weitere Stufe schmälert das Renditepotenzial.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Shiba Inu Prognose für diese Woche aus?

SHIB muss per Tagesschluss über 0,00000637 Dollar steigen, um 0,00000670 bis 0,00000724 Dollar anzusteuern. Ein Rutsch unter 0,00000585 Dollar könnte den Token bis auf 0,00000550 Dollar drücken.

Warum achten Anleger neben SHIB auf Pepeto?

Pepeto wird vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coins entwickelt und bietet bereits eine kostenlose Cross-Chain-Brücke sowie eine gebührenfreie Börse. Alle Einzelheiten zum Vorverkauf erklärt die offizielle Pepeto-Website auf pepetocoin.com.