Bitcoin Prognose am 23. September, gelingt BTC nach 87.000 Dollar jetzt der Sprung auf 90.000?

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Die Bitcoin Prognose steht an einem Wendepunkt, denn BTC ist innerhalb einer Woche um rund 14 Prozent gestiegen und notierte zeitweise über 87.000 Dollar. Nun liegt der Kurs knapp unter 86.000 Dollar, und der Relative Stärke Index sendet mit einem Wert von 75 ein erstes Warnsignal. Gleichzeitig haben kurzfristige Anleger 47.600 BTC an die Börsen geschickt. Die Frage lautet deshalb nicht mehr, ob sich Bitcoin erholt, sondern wie viel Luft nach oben danach noch bleibt. Die Antwort darauf könnte für Ihre eigene Bitcoin Prognose wichtiger sein als jedes einzelne Kursziel.

Bitcoin Prognose, diese Marken entscheiden über den Weg zu 90.000 Dollar

Laut Cryptonews bewegte sich Bitcoin in den vergangenen 24 Stunden in einer engen Spanne zwischen 85.720 und 87.258 Dollar. Der offene Bestand an Futures auf BTC, ETH und SOL stieg während der Rally um 7,6 Prozent. Als Treiber gelten Signale der Entspannung zwischen den USA und dem Iran, die Nachfrage nach Spot ETFs und ein SEC Entwurf zur Verwahrung von Kryptowerten.

Widerstand sehen Analysten zwischen 87.300 und 88.000 Dollar, darüber wartet die Marke von 90.000 Dollar. Entscheidend für die Bitcoin Prognose ist ein Tagesschluss über 88.000 Dollar, der den Weg in Richtung 90.000 bis 95.000 Dollar freimachen könnte. Unterstützung bieten zunächst 86.000 und danach 85.000 Dollar, und fällt Bitcoin darunter, rückt ein Rücksetzer bis etwa 82.000 Dollar in den Blick. Auch die großen Banken sind sich uneins, denn Bernstein hält an einem Jahresziel von 150.000 Dollar fest, während Standard Chartered sein Ziel auf 100.000 Dollar gesenkt hat.

Nach Daten von Coinbase liegt Bitcoin weiterhin rund 32 Prozent unter seinem Rekordhoch von 126.210 Dollar. Der Marktwert von rund 1,7 Billionen Dollar setzt jeder Bitcoin Prognose klare Grenzen. Ein Anstieg auf 90.000 Dollar wäre für bestehende Halter ein Plus von knapp fünf Prozent. Für eine Verdopplung bräuchte es dagegen frisches Kapital in einer Größe, die auf absehbare Zeit kaum zu erkennen ist. Viele Anleger suchen deshalb nach einer früheren Phase, in der schon kleine Summen den Preis spürbar bewegen können.

Warum Pepeto dort ansetzt, wo die Bitcoin Prognose an Grenzen stößt

Selbst wenn die optimistische Bitcoin Prognose von Bernstein aufgeht, wäre das bei einem Kurs von knapp 86.000 Dollar noch nicht einmal eine Verdopplung. Strategy, der größte Bitcoin Halter unter den Unternehmen, hat in der vergangenen Woche weitere 950 BTC gekauft. Das zeigt, wohin das große Geld den Markt steuern sieht, doch die Zeit, in der Bitcoin das Zehnfache bringen konnte, liegt Jahre zurück. Pepeto ist dagegen ein Projekt, bei dem die frühe Rechnung noch aufgehen kann, weil der Token noch vor dem Listing steht.

Das Herzstück ist eine Cross Chain Bridge, die mit Solana, Ethereum, BNB Chain, Arbitrum und Base gleich fünf Netzwerke verbindet. Eine Übertragung dauert weniger als eine Minute und kostet außer der Netzwerkgebühr nichts. Die meisten anderen Bridges brauchen länger und verlangen 15 bis 50 Dollar pro Vorgang, und wenn sie scheitern, können Token festhängen. Schlägt eine Übertragung bei Pepeto fehl, wird die Sperre von selbst rückgängig gemacht.

Hinzu kommt PepetoSwap, eine laufende Börse ohne Handelsgebühr, während Uniswap pro 1.000 Dollar rund 3 Dollar berechnet. Über Hunderte Trades wird aus diesem Unterschied echtes gespartes Geld. Ein Risikoscanner prüft außerdem jeden Token auf 42 Punkte und stoppt schlecht bewertete Coins, bevor ein Handel zustande kommt, und all das läuft schon, während der Token noch zum Presale Preis zu haben ist.

Im Presale haben Käufer bereits mehr als 10 Millionen Dollar investiert, und der Preis liegt aktuell bei 0,000000188 Dollar. Bevor der Verkauf startete, hat SolidProof sämtliche Smart Contracts vollständig geprüft und verifiziert, womit der Presale auf einem geprüften und sicheren Fundament steht. Geleitet wird das Projekt vom Schöpfer des ersten Pepe Coins, der Code stammt von einem früheren Mitglied des Binance Teams. Wer die Bitcoin Prognose verfolgt und mit kleinem Einsatz auf eine größere Rendite hofft, stößt deshalb immer wieder auf Pepeto, denn hier kann schon das Listing den Unterschied machen.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt freundlich, solange 85.000 Dollar halten, doch bei einer Bewertung von 1,7 Billionen Dollar dürfte eine Verdopplung eher Jahre als Wochen dauern. Bei Pepeto bildet der heutige Presale Preis dagegen die Untergrenze. Die Gewinner vergangener Zyklen kauften meist an dem Tag, an dem die Tür offen stand, und nicht am Morgen danach. Bei Pepeto laufen die Tools, die Verträge sind geprüft, und als Nächstes folgen die Listings. Was der Presale heute bietet, könnte nach dem Handelsstart deutlich teurer werden. Ein Blick auf die offizielle Pepeto-Website lohnt sich vor dem Ende dieser Phase, denn jeder weitere Tag des Wartens könnte am Ende der teuerste sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Bitcoin Prognose?

Die aktuelle Bitcoin Prognose hängt an 88.000 Dollar, denn ein Tagesschluss darüber könnte 90.000 Dollar öffnen, ein Fall unter 85.000 Dollar dagegen Kurse um 82.000 Dollar.

Ist Pepeto eine Alternative zu Bitcoin im Presale?

Ja, Pepeto bietet einen früheren Einstieg als Bitcoin und hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. SolidProof hat den Code geprüft, mehr dazu auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.