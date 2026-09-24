|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALUMASC GROUP PLC
|GB0000280353
|0,076 GBP
|0,0884 EUR
|APTITUDE SOFTWARE GROUP PLC
|GB00BJV2F804
|0,018 GBP
|0,0209 EUR
|BISALLOY STEEL GROUP LIMITED
|AU000000BIS6
|0,13 AUD
|0,0803 EUR
|BNP PARIBAS SA
|FR0000131104
|-
|3,23 EUR
|BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC
|US1200761047
|0,23 USD
|0,202 EUR
|CENTRAL ASIA METALS PLC
|GB00B67KBV28
|0,08 GBP
|0,093 EUR
|CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD
|HK0144000764
|0,25 HKD
|0,028 EUR
|CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD
|CNE1000076P8
|0,44 HKD
|0,0492 EUR
|CONTINENTAL AEROSPACE TECHNOLOGIES HOLDI ...
|BMG2381M1091
|0,419 HKD
|0,0469 EUR
|DESIGNER BRANDS INC
|US2505651081
|0,05 USD
|0,0439 EUR
|DEVELIA SA
|PLLCCRP00017
|0,73 PLN
|0,1667 EUR
|DUKE CAPITAL LIMITED
|GG00BYZSSY63
|0,007 GBP
|0,0081 EUR
|EVERPLAY GROUP PLC
|GB00BYVX2X20
|0,011 GBP
|0,0127 EUR
|EVERTZ TECHNOLOGIES LIMITED
|CA30041N1078
|0,205 CAD
|0,1276 EUR
|FEVERTREE DRINKS PLC
|GB00BRJ9BJ26
|0,0609 GBP
|0,0708 EUR
|FIH GROUP PLC
|GB00BD0CWJ91
|0,055 GBP
|0,0639 EUR
|GETTY REALTY CORP
|US3742971092
|0,485 USD
|0,4259 EUR
|GLOBALDATA PLC
|GB00BR3VDF43
|0,003 GBP
|0,0034 EUR
|HARWORTH GROUP PLC
|GB00BYZJ7G42
|0,0059 GBP
|0,0068 EUR
|NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION
|US6460251068
|0,5 USD
|0,4391 EUR
|NEWTEKONE INC
|US6525262035
|0,19 USD
|0,1668 EUR
|NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATREN ...
|US56064Q1076
|0,125 USD
|0,1097 EUR
|PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC
|GB0030474687
|0,046 GBP
|0,0535 EUR
|PERSONAL GROUP HOLDINGS PLC
|GB0002760279
|0,09 GBP
|0,1047 EUR
|SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
|IE00BKVD2N49
|0,74 USD
|0,6499 EUR
|SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD
|HK0363006039
|0,42 HKD
|0,047 EUR
|STANDARD LIFE PLC
|GB00BGXQNP29
|0,2805 GBP
|0,3263 EUR
|STORA ENSO OYJ CL A
|FI0009005953
|-
|0,12 EUR
|STORA ENSO OYJ CL A RE-REG
|FI0009007603
|-
|0,12 EUR
|STORA ENSO OYJ CL R RE-REG
|FI0009007611
|-
|0,12 EUR
|VITEC SOFTWARE GROUP AB
|SE0007871363
|0,92 SEK
|0,0814 EUR
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