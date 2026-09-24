Selten war die Schlagzeilendichte größer: Sprachmodelle sollen kurz vor der Superintelligenz stehen und uns alle umbringen. Die beiden KI-Wissenschaftlerinnen Timnit Gebru und Emily M. Bender warnen vor diesem atemlosen Hype. Die letzten Monate waren geprägt von einem regelrechten KI-Hype. Ende April behauptete beispielsweise Anthropic, dass sein Modell "Claude Mythos" besser darin sei, Software-Schwachstellen zu finden als die meisten Sicherheitsexperten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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