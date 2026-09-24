Das deutsche Gesundheitssystem ist historisch stark auf die Behandlung von Krankheiten ausgerichtet. Dabei zeigt sich sowohl in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) als auch in der privaten Krankenversicherung (PKV) ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Präventionsmaßnahmen und Heilbehandlungen. Der Beitrag zeigt im Folgenden, welche gesundheitsfördernden Leistungen (z. B. Check-ups, Impfungen, Präventionskurse) in PKV-Tarifen vorkommen und welche Anreize (z. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Mein Geld