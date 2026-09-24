Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -ALDI senkt als Preisführer die Preise für ausgewählte Keks-, Waffel- und Gebäckartikel dauerhaft um bis zu 50 Cent. Damit bekräftigt ALDI einmal mehr sein Versprechen, gute Qualität dauerhaft zum bestmöglichen Preis anzubieten.Als Grundversorger hat ALDI die Ausgaben der Menschen im Alltag im Blick. Ob zum Nachmittagskaffee mit der Familie oder als süße Kleinigkeit zwischendurch: Kekse und Gebäck gehören für viele zu den Produkten des täglichen Bedarfs. Ab sofort profitieren Kundinnen und Kunden bei zahlreichen beliebten Produkten der ALDI Eigenmarke BISCOTTO von dauerhaft günstigeren Preisen.Folgende Artikel sind ab heute dauerhaft in allen ALDI Nord und ALDI SÜD Filialen um bis zu 50 Cent günstiger:- BISCOTTO Kokos-Törtchen, 400-Gramm-Packung für nur 2,49 Euro statt 2,99 Euro (-0,50 Euro), nur bei ALDI Nord- BISCOTTO Schoko-Waffeln, 175-Gramm-Packung für nur 2,29 Euro statt 2,59 Euro (-0,30 Euro)- BISCOTTO Reiswaffeln, 150-Gramm-Packung für nur 1,69 Euro statt 1,99 Euro (-0,30 Euro)- BISCOTTO Spritzgebäck, 300-Gramm-Packung für nur 1,79 Euro statt 2,09 Euro (-0,30 Euro), nur bei ALDI SÜD- BISCOTTO Schoko-Butterkekse, 125-Gramm-Packung für nur 1,39 Euro statt 1,59 Euro (-0,20 Euro)- BISCOTTO Schokowaffelröllchen, 125-Gramm-Packung für nur 1,49 Euro- BISCOTTO Feine Butterwaffeln, 240-Gramm-Packung für nur 1,49 Euro- BISCOTTO Jaffa Cakes, 300-Gramm-Packung für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-0,20 Euro)- BISCOTTO Schoko- & Keks-Sticks, 90-Gramm-Packung für nur 1,29 Euro statt 1,49 Euro (-0,20 Euro)- BISCOTTO Butterkekse, 2 x 200-Gramm-Packung für nur 1,79 Euro statt 1,89 Euro (-0,10 Euro)- BISCOTTO Doppelkeksrolle, 500-Gramm-Packung für nur 1,69 Euro statt 1,79 Euro (-0,10 Euro)- BISCOTTO Sandwich Getreidekekse, 253-Gramm-Packung für nur 1,39 Euro statt 1,49 Euro (-0,10 Euro), nur bei ALDI SÜD- BIO Mini Reis-/Maiswaffeln, 45-Gramm-Packung für nur 0,85 Euro statt 0,95 Euro (-0,10 Euro), nur bei ALDI SÜD- BISCOTTO Gebäck-/Waffelmischung, 400/500-Gramm-Packung für nur 2,79 Euro statt 2,89 Euro (-0,10 Euro)Die dauerhaften Preissenkungen sind Teil des zentralen Versprechens von ALDI: gute Qualität zum bestmöglichen Preis. Dass Verbraucherinnen und Verbraucher diesen Anspruch honorieren, zeigt der Kundenmonitor 2026. ALDI wurde dort zum 17. Mal in Folge als Preissieger* ausgezeichnet*Auszeichnung bezieht sich auf die Branche "Lebensmittelmärkte - Discounter". Preise im Vergleich zum Wettbewerb. Quelle: Kundenmonitor Deutschland 2026 (www.kundenmonitor.de/26-026-2 (https://www.servicebarometer.net/kundenmonitor/de/markenprofile-2026.htmlb026)); ServiceBarometer AG, München.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol,presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Jasmin Wüstenberg, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6358002