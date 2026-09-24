Verbio hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem starken vierten Quartal abgeschlossen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 22,7 %. Insgesamt lagen die Ergebnisse im Rahmen der bereits Anfang August veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Details zu den Zahlen im einzelnen sind HIER nachzulesen.
Der Wermutstropfen ist der Ausblick: Für 2026/27 stellt Verbio ein EBITDA von 210 bis 250 Mio. € in Aussicht. Der Mittelpunkt von 230 Mio. € liegt rund 7 % unter dem Konsens von 246,4 Mio. €. Operativ zeigt die Richtung damit zwar klar nach oben, die neue Prognose setzt gegenüber den Markterwartungen jedoch zunächst einen vorsichtigeren Rahmen. Das Management hat die Prognose nach unserer Einschätzung bewusst konservativ formuliert. Mit KGV 17,8 für das laufende und 14,8 für das kommende Geschäftsjahr (2027/2028) geht die Bewertung in Ordnung.
Der Wermutstropfen ist der Ausblick: Für 2026/27 stellt Verbio ein EBITDA von 210 bis 250 Mio. € in Aussicht. Der Mittelpunkt von 230 Mio. € liegt rund 7 % unter dem Konsens von 246,4 Mio. €. Operativ zeigt die Richtung damit zwar klar nach oben, die neue Prognose setzt gegenüber den Markterwartungen jedoch zunächst einen vorsichtigeren Rahmen. Das Management hat die Prognose nach unserer Einschätzung bewusst konservativ formuliert. Mit KGV 17,8 für das laufende und 14,8 für das kommende Geschäftsjahr (2027/2028) geht die Bewertung in Ordnung.
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