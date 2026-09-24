Die integrierte Plattform wird Investment- und Stewardship-Entscheidungen durch verlässliche Daten, KI-gestützte Analysen und moderne Technologie verbinden

Glass Lewis und Clarity AI geben heute ihren Zusammenschluss bekannt. Clarity AI bringt dabei fortschrittliche Technologie, umfassende Nachhaltigkeitsdaten, KI-basierte Analysefähigkeiten sowie eine starke Marktposition in Europa mit, Glass Lewis die globale Expertise in Corporate Governance, Stimmrechtsberatung (Proxy Voting) und Stewardship.

Der Zusammenschluss erweitert die Möglichkeiten beider Unternehmen deutlich, institutionelle Investoren und europäische Unternehmen zu betreuen mit tieferen Einblicken in lokale Märkte, erweiterten Nachhaltigkeitsfunktionen und einer agileren Produktentwicklung, die sich an den sich wandelnden regulatorischen Anforderungen und Stewardship-Standards in Europa orientiert.

Damit reagiert die neue Plattform auf einen wachsenden Bedarf am Markt: Institutionelle Investoren wollen Investmentanalysen zunehmend mit Nachhaltigkeit, Corporate Governance, Engagement und Stimmrechtsausübung verknüpfen, statt diese Prozesse über getrennte Systeme, Daten und Workflows zu steuern. Unternehmen wiederum wollen besser verstehen, wie ihre institutionellen Aktionäre deren Governance- und Nachhaltigkeitspraktiken bewerten.

"Dieser Zusammenschluss bringt hoch komplementäre Fähigkeiten zusammen und erlaubt es uns, unsere Kunden über den gesamten Entscheidungsprozess hinweg zu begleiten von Portfoliokonstruktion und Monitoring über Recherche und Engagement bis hin zu Stimmrechtsausübung und Reporting", sagt Bob Mann, CEO von Glass Lewis. "Unsere Kunden profitieren künftig von einer schnelleren, KI-getriebenen Produktentwicklung und tiefergehenden, datenbasierten Analysen. Gleichzeitig können wir unser Angebot noch gezielter auf die Bedürfnisse unserer europäischen Kunden zuschneiden."

Glass Lewis wurde 2003 gegründet und zählt zu den weltweit etabliertesten Anbietern von Corporate-Governance-Analysen und Stewardship-Lösungen. Clarity AI wurde 2017 gegründet und hat sich als Technologie- und KI-Plattform für Finanzinstitute weltweit etabliert, mit besonders starker Präsenz in Europa dort steht das Unternehmen kurz vor der Zulassung nach der EU-Verordnung über ESG-Ratings.

"Glass Lewis bringt fundierte Expertise in Corporate Governance und Stewardship mit einschließlich des Know-hows von Experten aus dem ehemaligen Sustainalytics-Team, die maßgeblich am Aufbau eines der weltweit renommiertesten Nachhaltigkeits-Research-Unternehmen beteiligt waren", sagt Rebeca Minguela, Gründerin und CEO von Clarity AI. "Verbinden wir diese Erfahrung mit der Technologie, den KI-Fähigkeiten, den umfangreichen Nachhaltigkeitsdaten und den ausgereiften Analysen von Clarity AI, entsteht eine integrierte Plattform, die entscheidungsrelevante Informationen mit Spezialwissen verbindet, das am Markt seinesgleichen sucht."

"Dass wir Madrid als globales Exzellenzzentrum für Nachhaltigkeit, Daten und KI-Innovation gewählt haben, zeigt, wie strategisch wichtig uns Europa ist und wie sehr wir uns langfristig für diesen Markt engagieren", betont Bob Mann.

Europa bleibt der weltweit führende Markt für nachhaltige Investments: Auf den Kontinent entfallen mehr als 80 des weltweiten Vermögens nachhaltiger Fonds, und auch 2026 verzeichnet er weiterhin positive Nettozuflüsse. Nach der jüngsten Eröffnung eines neuen Büros in Amsterdam zählt das gemeinsame Team nun mehr als 900 Fachkräfte an 20 Standorten weltweit.

Die Transaktion wurde am 23. September 2026 abgeschlossen. Über die finanziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart.

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Über Glass Lewis

Glass Lewis wurde 2003 gegründet und ist ein globaler Anbieter unabhängiger Corporate-Governance-Analysen, Daten und Recherchen sowie von Stewardship-Lösungen und Stimmrechtsberatung. Mehr als 1.300 Investmentmanager und Pensionsfonds weltweit nutzen die Recherchen und Stimmrechtslösungen des Unternehmens, um fundierte Entscheidungen zu treffen und ihren treuhänderischen Pflichten nachzukommen. Zudem unterstützt Glass Lewis Unternehmen dabei, Best Practices der Corporate Governance zu verstehen und nachzuvollziehen, wie Investoren sie wahrnehmen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und unterhält Büros in den USA, Großbritannien, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen unter www.glasslewis.com.

Über Clarity AI

Clarity AI ist eine KI-native Plattform, die Impact und Risiko in die Entscheidungsfindung von Kapitalmärkten, Unternehmen, Regierungen und Verbrauchern integriert. Das Unternehmen macht aus komplexen, nichtfinanziellen Daten nutzbare Entscheidungsgrundlagen für Kapitalallokation, regulatorische Compliance, Risikomanagement und langfristige Strategien. Kunden nutzen Clarity AI, um einen umfassenden und detaillierten Überblick über ihre Märkte und Geschäftsfelder zu gewinnen mit transparenten, nachprüfbaren und für die öffentliche Publizierung geeigneten Daten. Mit eigenen globalen Datenbanken, künstlicher Intelligenz und forschungsgestützten Methoden bietet Clarity AI skalierbare Grundlagen für wirkungsvolle Entscheidungen. Weitere Informationen unter clarity.ai.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260922442421/de/

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Glass Lewis Contact:

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+1 646 234 7287

scohn@glasslewis.com

Clarity AI Contact:

Asun Infante

asun.infante@clarity.ai