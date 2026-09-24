Werbung - Die neue Ausgabe des Bernecker-Börsenbriefs "Der Aktionärsbrief" ist verfügbar. Seien Sie gespannt auf diese (und weitere) Schlaglichter in der Ausgabe 39/2026:
++ Unterschiede zwischen US-Indizes mahnen zur Vorsicht++ Goldman Sachs setzt beim KI-Ausbau neue Größenordnung an++ Übernahmefantasie um einen deutschen Spezialchemiker?++ US-Player, der Datenanalyse mit KI-basierter Marketingsteuerung bündelt++ Profitable Nische in der ambulanten Notfallversorgung++ Vonovia vor Enteignung?++ Unter der Lupe: Krebsmedizin vor Ausweitung des Diagnosegeschäfts?++ Deutscher Energieplayer: Trendwende eingeleitet++ Bilfinger - Dicke Enttäuschung++ Musterdepots
Für alle, die noch nicht im Abo dabei sind: Gerne jetzt in die aktuelle Ausgabe reinschauen, erhältlich auch ohne Abo-Bindung über den Börsenkiosk. Mehr dazu hier:
https://boersenkiosk.de/Kauf-Der-Aktionarsbrief-Nr.-39-vom-24.09.2026/BK
++ Unterschiede zwischen US-Indizes mahnen zur Vorsicht++ Goldman Sachs setzt beim KI-Ausbau neue Größenordnung an++ Übernahmefantasie um einen deutschen Spezialchemiker?++ US-Player, der Datenanalyse mit KI-basierter Marketingsteuerung bündelt++ Profitable Nische in der ambulanten Notfallversorgung++ Vonovia vor Enteignung?++ Unter der Lupe: Krebsmedizin vor Ausweitung des Diagnosegeschäfts?++ Deutscher Energieplayer: Trendwende eingeleitet++ Bilfinger - Dicke Enttäuschung++ Musterdepots
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