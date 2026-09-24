EQS-News: hep global GmbH
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hep global entwickelt erfolgreich sein bislang größtes Solarprojekt in Deutschland mit 35,7 MWp
Auf einer rund 30 Hektar großen Fläche kann der Solarpark "Buckeläcker" künftig etwa 38 Millionen Kilowattstunden Solarstrom pro Jahr erzeugen. Damit versorgt der Solarpark rechnerisch den jährlichen Energiebedarf von rund 10.800 Haushalten mit erneuerbarer Energie. Der erzeugte Strom wird über das neu errichtete Umspannwerk am Hohenstein in das regionale Stromnetz eingespeist. Ein integrierter Grünstromspeicher mit 20,3 MWh Kapazität und einer Leistung von 10 MW erweitert die technischen Einsatzmöglichkeiten und den wirtschaftlichen Nutzen des erzeugten Stroms. Der Grünstromspeicher ermöglicht es, Solarstrom zwischenzuspeichern und gezielt zu Zeiten höherer Strompreise ins Netz einzuspeisen.
Mit dem Solarpark "Buckeläcker" bringt hep global international gesammelte Erfahrung in die eigene Heimatregion. "Für uns ist dieses Projekt etwas Besonderes. Es verbindet die Entwicklung eines Solarprojekts vor Ort mit den Erfahrungen, die wir in verschiedenen Märkten weltweit gesammelt haben", sagt Benjamin Brasch, Manager Project Development South-West Germany bei hep global. "Dass wir unser bislang größtes deutsches Solarprojekt in unmittelbarer Nähe unseres Hauptsitzes entwickelt haben, unterstreicht zugleich unser langfristiges Engagement für die Region."
hep global hat mit dem erfolgreichen Abschluss der Projektentwicklung einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die nun beginnenden Bauarbeiten werden von der ZaberSolar GmbH koordiniert und sollen voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden.
24.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|hep global GmbH
|Römerstraße 3
|74363 Güglingen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7135 93446 - 0
|E-Mail:
|info@hep.global
|Internet:
|www.hep.global
|ISIN:
|DE000A3H3XXX, DE000A351XXX
|WKN:
|A3H3JV, A35148
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900A7MBLXHDAP1T77
|EQS News ID:
|2404714
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2404714 24.09.2026 CET/CEST