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hep global entwickelt erfolgreich sein bislang größtes Solarprojekt in Deutschland mit 35,7 MWp



24.09.2026 / 11:00 CET/CEST

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hep global entwickelt erfolgreich sein bislang größtes Solarprojekt in Deutschland mit 35,7 MWp



Güglingen, 24. September 2026 - Der hep global-Konzern (hep global), Spezialist für die Entwicklung von Solarprojekten, hat die Projektentwicklung seines bislang größten Solarprojekts in Deutschland erfolgreich abgeschlossen. Der 35,7-MWp-Solarpark "Buckeläcker" in Eppingen, nahe dem Unternehmenshauptsitz in Güglingen, geht in die Bauphase. Auf einer rund 30 Hektar großen Fläche kann der Solarpark "Buckeläcker" künftig etwa 38 Millionen Kilowattstunden Solarstrom pro Jahr erzeugen. Damit versorgt der Solarpark rechnerisch den jährlichen Energiebedarf von rund 10.800 Haushalten mit erneuerbarer Energie. Der erzeugte Strom wird über das neu errichtete Umspannwerk am Hohenstein in das regionale Stromnetz eingespeist. Ein integrierter Grünstromspeicher mit 20,3 MWh Kapazität und einer Leistung von 10 MW erweitert die technischen Einsatzmöglichkeiten und den wirtschaftlichen Nutzen des erzeugten Stroms. Der Grünstromspeicher ermöglicht es, Solarstrom zwischenzuspeichern und gezielt zu Zeiten höherer Strompreise ins Netz einzuspeisen. Mit dem Solarpark "Buckeläcker" bringt hep global international gesammelte Erfahrung in die eigene Heimatregion. "Für uns ist dieses Projekt etwas Besonderes. Es verbindet die Entwicklung eines Solarprojekts vor Ort mit den Erfahrungen, die wir in verschiedenen Märkten weltweit gesammelt haben", sagt Benjamin Brasch, Manager Project Development South-West Germany bei hep global. "Dass wir unser bislang größtes deutsches Solarprojekt in unmittelbarer Nähe unseres Hauptsitzes entwickelt haben, unterstreicht zugleich unser langfristiges Engagement für die Region." hep global hat mit dem erfolgreichen Abschluss der Projektentwicklung einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die nun beginnenden Bauarbeiten werden von der ZaberSolar GmbH koordiniert und sollen voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden.



Über den hep global-Konzern

Der hep global-Konzern ist ein international tätiger Projektentwickler für Solarparks und Batteriespeicherprojekte. Seit über 15 Jahren entwickelt und plant das inhabergeführte Unternehmen aus Baden-Württemberg Projekte für erneuerbare Energien, insbesondere in Europa, Japan und Nordamerika. Der strategische Fokus liegt dabei auf Greenfield-Projekten sowie auf der Integration von Batteriespeichern. Weltweit beschäftigt hep global rund 120 Mitarbeitende und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Italien, Polen, den USA, Kanada und Japan vertreten.



Pressekontakt:

Evelyn Kilinc

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

E-Mail: presse@hep.global

www.hepsolar.com



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