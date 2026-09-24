Sitetracker und 5x5 gehen eine Partnerschaft ein, um die Technologie für synthetische digitale Zwillinge auf den Markt für drahtlose Infrastruktur zu bringen.

Sitetracker und 5x5 Technologies haben heute einen "Data-to-Twin"-Workflow vorgestellt, der Betreibern von Mobilfunkinfrastrukturen einen praktischen und kostengünstigen Weg zur Digitalisierung ihres gesamten Sendemast-Portfolios bietet.

Die Sitetracker-Plattform integriert nun die 5x5-Synthetic-Twin-Technologie und bietet skalierbare Asset-Intelligence zu einem Preis, der bis zu 85 unter dem herkömmlicher Methoden zur Standortmodellierung liegt. Synthetic Twins nutzen das führende Mastportfolio und die Betriebsdaten von Sitetracker, um interaktive 3D-Modelle von Masten, Dächern und Freiflächenanlagen zu erstellen. Damit erhalten Mastbetreiber eine Basisübersicht über ihr Portfolio, die im Zuge der sich verändernden Standortbedingungen schrittweise erweitert werden kann. In Kombination mit "Scout", der agentenbasierten KI-Plattform von Sitetracker, ermöglichen diese Daten digitalisierte Arbeitsabläufe und ein beispielloses Verständnis des Anlagenportfolios.

Warum es wichtig ist

Der durch KI bedingte Datenbedarf, der Ausbau der Frequenzkapazitäten und eine dichtere Infrastruktur stellen immer höhere Anforderungen an den Betrieb von Mobilfunkmasten. Mobilfunkmastenbetreiber benötigen genaue Kenntnisse über jeden Standort: Was ist installiert, wo befindet es sich, welche Kapazität ist noch verfügbar und wie wirken sich ein neuer Mieter oder ein Upgrade auf die strukturelle Kapazität und das Umsatzpotenzial aus?

Digitale Zwillinge liefern diesen Kontext. Die vollständige Digitalisierung des Anlagenbestands beschränkte sich jedoch bislang häufig auf vorrangige Standorte, Neubauten oder ausgewählte Regionen. Wenn eine Colocation-Anfrage für einen Standort ohne digitalen Zwilling eingeht, müssen sich die Teams möglicherweise auf unvollständige Unterlagen, manuelle Recherchen oder kostspielige Vor-Ort-Einsätze verlassen.

Synthetische Zwillinge verändern den Ausgangspunkt. Diese Zwillinge werden auf der Grundlage von Daten erstellt, die bereits in Sitetracker verwaltet werden, und nicht anhand eines Drohnenflugs. Dadurch werden portfolioweite digitale 3D-Zwillinge erstmals wirtschaftlich sinnvoll.

Außerdem schaffen sie eine dynamische Basis, die im Laufe der Zeit mit zusätzlichen Daten aktualisiert werden kann. Ein Beispiel: Wenn an einem Standort irgendwann in der Zukunft eine Drohnenvermessung erforderlich ist, werden diese neuen "Bestandsdaten" genutzt, um den Basistwin zu verbessern. Alle Daten fließen nahtlos zurück in Sitetracker und verbessern so die zentralen Standortdaten für die nächste Anwendung, das nächste Projekt und die nächste Entscheidung.

Der "Data-to-Twin"-Workflow macht die vollständige Digitalisierung eines Towerco-Portfolios und die Ermittlung der Referenzdaten einfacher denn je.

Dies sind einige der Vorteile für Mastbetreiber:

Ein digitaler Zwilling als Ausgangsbasis für jeden Standort im Portfolio

Geringere Einstiegskosten

Schnellere Colocation-Arbeitsabläufe

Datensätze, deren Genauigkeit zunimmt und die mit der Zeit nicht an Aktualität verlieren

Bessere Daten für agentische KI

Bei der Bereitstellung von Agentic-KI-Workflows spielen Datengenauigkeit und -vollständigkeit eine entscheidende Rolle. Die Kombination aus 5x5- und Sitetracker-Daten bildet eine fundierte Datenquelle, die Automatisierung und Asset-Intelligence vorantreibt. Durch die Einbindung von synthetischen Zwillingen lassen sich die physischen Eigenschaften des Standorts visualisieren und automatisierte Workflows durch KI-Agenten steuern.

"Die Kunden von Sitetracker sind stets auf der Suche nach Möglichkeiten zur operativen Optimierung ihres Geschäfts", sagte Giuseppe Incitti, Chief Executive Officer von Sitetracker. "Dank dieser Partnerschaft werden die unseren Kunden zur Verfügung stehenden Datensätze und Funktionen erweitert, um operative Intelligenz und die Automatisierung von Arbeitsabläufen voranzutreiben."

"Digitale Zwillinge auf Portfolioebene praktisch nutzbar zu machen, ist unglaublich leistungsstark", sagte Anne Zink, Chief Executive Officer von 5x5 Technologies. "Jedes Towerco möchte mit weniger Ressourcen mehr erreichen. Synthetische Zwillinge eröffnen neue Anwendungsfälle für KI und bieten erweiterte Möglichkeiten für Effizienzsteigerung und Monetarisierung. Die Kombination aus Sitetracker als System of Record und 5x5 als Intelligence-Ebene setzt einen neuen Branchenstandard."

Erster Einblick: Global Hub 2026

Sitetracker ist ein führender Sponsor der Veranstaltung "Global Hub 2026" von Tower Co., die vom 29. bis 30. September 2026 in London stattfindet. An dieser geschlossenen Veranstaltung nehmen Führungskräfte aus dem gesamten globalen Tower-Ökosystem teil. Sitetracker wird dort im Rahmen von "5x5" einen exklusiven ersten Einblick in den "Synthetic Twins"-Workflow gewähren.

Diese Möglichkeit steht bestehenden und potenziellen Kunden von Sitetracker und 5x5 Technologies offen.

Über Sitetracker

Sitetracker unterstützt Eigentümer, Betreiber, Subunternehmer und andere Stakeholder dabei, den gesamten Lebenszyklus kritischer Infrastrukturanlagen zu rationalisieren und zu optimieren. Als weltweit führende Komplettplattform für das Asset-Lifecycle-Management unterstützt Sitetracker innovative Unternehmen wie Vodafone, Ericsson, ENGIE, Telefónica, Cypress Creek Renewables, Cox, Iberdrola, EVgo, Vantage Towers, Southern Company, Zayo, Tilson, Nextera, EDOTCO, E.ON, Axione und TEP, Millionen von Projekten, Standorten und Anlagen effizient zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu warten. Scout, die agentenbasierte KI-Plattform von Sitetracker, ermöglicht es Unternehmen aus den Bereichen digitale Infrastruktur und saubere Energie, den Schritt von operativen Erkenntnissen zur autonomen Ausführung zu vollziehen, ohne die Systeme zu ersetzen, auf die sich ihre Teams bereits verlassen. Sitetracker sorgt für operative Exzellenz und schafft vollständige Transparenz in Branchen wie digitale Infrastruktur, erneuerbare Energien, E-Auto-Ladestationen, Versorgungsunternehmen und Immobilien, indem es sichere, effiziente Teams fördert, den reibungslosen Projektablauf gewährleistet und Unternehmen in die Lage versetzt, Umfang, Wachstum und Komplexität zu bewältigen. Sitetracker genießt das Vertrauen von Hunderten von Branchenführern und treibt weltweit eine vernetzte und nachhaltige Zukunft voran. Managen, was wichtig ist mit Sitetracker.

Über 5x5 Technologies

5x5 ist die KI-gestützte Intelligenz hinter der globalen Mobilfunkinfrastruktur, die "Human-in-the-Loop"-KI bereitstellt, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sendemastbesitzer Kapazitäten erschließen, das Leasing beschleunigen und ihre Infrastruktur zukunftssicher machen. 5x5 Technologies transformiert den Betrieb der Mobilfunkinfrastruktur mit Software und Dienstleistungen, die digitale 3D-Zwillinge, Datenanalysen, Technologieintegration und Workflow-Automatisierung umfassen. Das 2016 gegründete Unternehmen 5x5 unterstützt Mobilfunkmastenbetreiber weltweit beim Aufbau und der Skalierung von Programmen zur Digitalisierung von Anlagen auf drei Kontinenten. Führende Risikokapitalgesellschaften wie Softbank und Safar Partners unterstützen 5x5.

Sowohl 5x5 als auch Sitetracker gehören zu Tomorrow Street, dem in Europa ansässigen Innovations-Joint-Venture von Vodafone und Luxemburg.

Über eine Demo erhalten Sie mehr Informationen. Anfragen unter: www.5x5.ai oder www.sitetracker.com.

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Eros Argentiero eargentiero@sitetracker.com