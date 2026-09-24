DAX Prognose für Donnerstag, 24.09.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.723 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich stellte sich Schwäche ein. Der Index gab dynamisch und mit Momentum nach. Es ging bis zum frühen Nachmittag in Richtung Süden. Die Bullen konnten den DAX zwar stabilisieren und am Nachmittag auch wieder etwas nach Norden schieben, am Abend setzte sich die Schwäche weiter fort. Es wurde gestern im Handel ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gab der DAX weiter und dynamisch nach, konnte sich zum Handelsschluss aber wieder moderat erholen. Der DAX ging bei 25.390 Punkten aus dem Tagesschluss.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Eingetrübtes Chartbild (Bärischer Trend): Der DAX hat wichtige gleitende Durchschnitte (SMA200 und SMA50 im 1h-Chart) nach unten durchbrochen. Solange der Index unter diesen Marken notiert, überwiegt das Abwärtsrisiko mit Zielen im Bereich von 25.185 bis 24.890 Punkten .

Der DAX hat wichtige gleitende Durchschnitte (SMA200 und SMA50 im 1h-Chart) nach unten durchbrochen. Solange der Index unter diesen Marken notiert, überwiegt das Abwärtsrisiko mit Zielen im Bereich von . Entscheidende Key Levels: Die Marke von 25.318 Punkten dient als unmittelbarer Dreh- und Angelpunkt für den Tag. Hält diese Unterstützung, sind Erholungsbewegungen in Richtung der Hauptwiderstandszone bei 25.540 - 25.570 Punkten möglich.

Die Marke von dient als unmittelbarer Dreh- und Angelpunkt für den Tag. Hält diese Unterstützung, sind Erholungsbewegungen in Richtung der Hauptwiderstandszone bei möglich. Sentiment - Markterwartung: Trotz der aktuellen Dämpfer zeigt der Fear - Greed Index mit 35 Punkten ("Fear") eine verunsicherte Anlegerstimmung, was Raum für eine kurzfristige technische Gegenbewegung lässt. Für den heutigen Tagesschluss wird ein leicht seitwärts/aufwärts gerichteter Markt präferiert (55 - Wahrscheinlichkeit).

Der DAX aktuell startete gestern Morgen bei 25.723 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits vorbörslich stellte sich Schwäche ein: Der Index gab dynamisch und mit starkem Momentum nach. Diese Verkaufsdynamik hielt bis zum frühen Nachmittag an.

Zwar konnten die Bullen den DAX vorübergehend stabilisieren und leicht nach oben schieben, am Abend setzte sich die Abgabebereitschaft jedoch fort. Zum Xetra-Schluss stand ein deutlicher Tagesverlust zu Buche. Auch nachbörslich gab der Index weiter nach, erholte sich vor dem Handelsschluss jedoch moderat und beendete den Tag bei 25.390 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Per Xetra-Schluss notierten gestern (23.09.2026) 10 Aktien im Plus, während 30 Aktien mit Abschlägen gehandelt wurden:

Top-Performer: Rheinmetall (+2,71 - MTU (+1,98 - Fresenius (+1,17 %)

Rheinmetall (+2,71 - MTU (+1,98 - Fresenius (+1,17 %) Flop-Performer: Scout24 (-5,12 - Allianz (-4,24 - Deutsche Bank (-3,71 %)

Übersicht der Handelsspannen - Daten (22.09. - 23.09.2026)

Kennzahl 23.09. (Ist) 22.09. (Ist) Range 23.09. (Erwartet*) Tageshoch (TH) 25.780 25.813 25.821 Tagestief (TT) 25.299 25.445 25.489 Xetra-Schluss 25.411 25.579 - Tagesschluss 25.390 25.712 - Handelsspanne (Punkte) 481 368 -

*Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr....

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