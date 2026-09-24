Mainz (ots) -Sie geloben, im Ernstfall ihr Vaterland tapfer zu verteidigen. Diesen Eid schwören auch Frauen bei der Bundeswehr. Seit 25 Jahren stehen ihnen hier alle Laufbahnen offen. Sie hoffen auf Herausforderungen, aber vor allem auf Kameradschaft. Die ist bei der Bundeswehr sogar gesetzlich verankert, als soldatische Pflicht. Doch statt Kameradschaft erleben Soldatinnen oft Diskriminierung und sexuelle Übergriffe. Das zeigen die Recherchen von "Report Mainz".Werden Frauen in der Bundeswehr diskriminiert?Hat der frauenfeindliche Umgang System? Denn nicht nur in der Fallschirmjäger-Kaserne in Zweibrücken, die immer wieder mit Skandalen Schlagzeilen machte, kam es zu Fällen von sexueller Gewalt. Betroffene berichten in der Dokumentation des ARD-Politikmagazins über ihre Erlebnisse in der Truppe. Es herrsche eine Kultur, in der Ausbilder und auch Vorgesetzte kritische Situationen bagatellisieren, tolerieren, manchmal sogar befeuern. Nur etwas mehr als dreizehn Prozent der Soldaten sind Frauen, sie bilden somit eine kleine Minderheit.Wie sicher ist der Arbeitsplatz Bundeswehr für Soldatinnen?Die Bundeswehr soll die größte Armee Europas werden, um die Landes- und Bündnisverteidigung zu stärken. Sie braucht gerade jetzt dringend mehr Personal und wirbt gezielt um junge Frauen. Doch: Wie attraktiv ist ein Job beim Bund? Ist die Bundeswehr, ein Vierteljahrhundert nach dem vollen Zugang für Frauen, ein sicherer Arbeitsplatz für Soldatinnen? Unternimmt sie genug gegen Sexismus und Diskriminierung in ihren Reihen? Oder werden Täter von Kameraden und Führungspersonen zu häufig gedeckt? Wie gut es der Bundeswehr gelingt, Frauen zu integrieren, könnte auch darüber entscheiden, wie stark und entschlossen unsere Streitkräfte im Verteidigungsfall aufgestellt sind."Belästigt, gemobbt, missbraucht - Soldatinnen in Gefahr" ist am Dienstag, 29. September 2026, ab 21:45 Uhr im Ersten zu sehen und bereits ab 18 Uhr in der ARD Mediathek abrufbar.Weitere Informationen auf www.reportmainz.deBei Rückfragen rufen Sie bitte in der Redaktion "Report Mainz" an, Tel.: 06131 929-33352.Newsletter "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel.: 06131 / 929-32755, sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6358240