Indien steht kurz vor einem Auftrag über rund EUR 8 Mrd. für sechs U Boote von TKMS, wobei die deutschen Exportgenehmigungen bereits vorliegen. Ein wahrscheinlicher Termin für die Bekanntgabe des Auftrags könnten die deutsch indischen Regierungskonsultationen am 25. und 26. Oktober 2026 sein. Wir schätzen, dass rund EUR 3,5 Mrd. auf TKMS entfallen könnten, bei einem attraktiven, asset light Integrationsmodell und begrenztem Baurisiko. TKMS verfügt bereits über einen festen Auftragsbestand von mehr als dem Zehnfachen des Umsatzes und damit über den höchsten Wert im Verteidigungssektor. Die Bewertung berücksichtigt aus unserer Sicht weder den kürzlich gewonnenen Kanada Auftrag noch den möglichen Indien Auftrag. Einschließlich Rahmenverträgen und Soft Backlog käme TKMS auf einen Auftragsbestand von rund EUR 64 Mrd., entsprechend etwa dem 30 Fachen (!) des Umsatzes auf Basis unserer mwb Schätzungen. BUY mit unverändertem Kursziel von EUR 140,00. TKMS wird auf unserer Defense & Security Conference präsentieren. Die Online Registrierung finden Sie hier: https://research-hub.de/events Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa
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