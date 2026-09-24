Berlin (ots) -Aus Börsentag wird Anlegertag: Am 10. Oktober dreht sich im Ludwig-Erhard-Haus alles um Altersvorsorge, Aktien, ETFs, Trading, Zertifikate, Kryptowährungen und Vermögensaufbau. Rund 50 Aussteller, bekannte Finanzexperten und ein umfangreiches Vortragsprogramm vermitteln aktuelles Wissen aus der Praxis. Der Eintritt ist kostenfrei.Die private Altersvorsorge steht vor einem grundlegenden Wandel - und für Millionen Menschen stellt sich damit die Frage, wie sie ihr Geld künftig sinnvoll für den Ruhestand anlegen. Genau hier setzt der Anlegertag Berlin 2026 an. Am Samstag, 10. Oktober 2026, öffnet die traditionsreiche Finanzveranstaltung im Ludwig-Erhard-Haus erstmals unter ihrem neuen Namen ihre Türen. Aus dem Börsentag Berlin wird der Anlegertag Berlin.Ein zentrales Thema der diesjährigen Veranstaltung ist das neue Altersvorsorgedepot. Mit der Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge werden ab 2027 auch depotbasierte Lösungen ohne Beitragsgarantie förderfähig. Anleger können damit stärker auf Kapitalmarktanlagen wie Fonds und ETFs setzen. Für viele Verbraucher entstehen dadurch neue Möglichkeiten - zugleich aber auch neue Fragen: Welche Anlageformen eignen sich für die langfristige Vorsorge? Welche Rolle spielen ETFs und Aktien? Wie lassen sich Renditechancen und Risiken sinnvoll austarieren? Und wie sollte ein Portfolio je nach Lebensphase aufgebaut sein? Die neuen Altersvorsorgeprodukte sollen ab dem 1. Januar 2027 angeboten werden.Die traditionsreiche Berliner Finanzveranstaltung präsentiert sich dabei erstmals unter ihrem neuen Namen: Aus dem Börsentag Berlin wird der Anlegertag Berlin. "Mit dem neuen Namen Anlegertag entwickeln wir den bisherigen Börsentag konsequent weiter. Die Börse bleibt ein zentraler Bestandteil, aber moderne Geldanlage umfasst heute deutlich mehr: Altersvorsorge, langfristigen Vermögensaufbau, ETFs, neue Anlageklassen und die Frage, wie Menschen ihre finanzielle Zukunft selbst gestalten können. Gleichzeitig wollen wir ganz bewusst Wissen vermitteln, das nicht theoretisch bleibt. Unsere Besucher sollen aktuelle Entwicklungen verstehen, konkrete Anregungen aus der Praxis erhalten und möglichst viele Informationen mitnehmen, die sie für ihre eigene Geldanlage nutzen können. Wer den Anlegertag verlässt, soll nicht nur mehr wissen als am Morgen, sondern auch neue Ideen für das eigene Depot mit nach Hause nehmen", erklärt Kent Gaertner, Geschäftsführer der Quadriga Communication GmbH und Mitveranstalter des Anlegertags Berlin.Rund 50 Aussteller präsentieren im Ludwig-Erhard-Haus ihre Angebote, Produkte und Lösungen rund um Geldanlage, Börse und Vorsorge. Hinzu kommt ein umfangreiches Programm in mehreren parallel bespielten Vortragsbereichen. Experten aus der Finanzbranche ordnen aktuelle Entwicklungen ein, erläutern Investmentstrategien und zeigen anhand konkreter Beispiele, worauf Anleger bei ihren Entscheidungen achten können. Das Angebot richtet sich dabei sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Anleger und aktive Trader.Zu den angekündigten Referenten gehören unter anderem Robert Halver, Christian W. Röhl, Edda Vogt, Randolf Roth und Alfred Maydorn. Über die neue Webseite www.anlegertag.de/berlin können sich Besucher vorab über das Programm informieren und ihren persönlichen Veranstaltungstag zusammenstellen.Der Anlegertag Berlin findet am Samstag, 10. Oktober 2026, im Ludwig-Erhard-Haus, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin, statt. Die Location liegt nur wenige Gehminuten vom Kurfürstendamm und vom Bahnhof Zoologischer Garten entfernt. Der Einlass beginnt um 9.30 Uhr, das Veranstaltungsprogramm endet um 17.00 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen, das vollständige Vortragsprogramm und die kostenfreie Registrierung gibt es unter: www.anlegertag.de/berlin.Über die Quadriga Communication GmbHDie Quadriga Communication GmbH ist eine renommierte Agentur für Finanzkommunikation mit Sitz in der Hauptstadt Berlin. Sie bietet kompetente, hochwertige und zielorientierte Beratung rund um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Produkt- und Vertriebskommunikation, Markenkommunikation sowie Eventmanagement. Ihre Mitarbeiter decken unterschiedliche Kompetenzbereiche ab und verfügen neben langjähriger beruflicher Erfahrung in ihren jeweiligen Fachgebieten über ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Loyalität. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Finanz- und Verlagsbranche schenken der Quadriga Communication GmbH ihr Vertrauen.Über die B2MS GmbHB2MS verwirklicht deutschlandweit Events für erklärungsbedürftige Produkte. Die Veranstaltungen begeistern und informieren. Dafür schafft B2MS Begegnungsräume, in denen besondere Momente zugleich das Herz und den Verstand der Kunden erreichen. Im intensiven Wettbewerb sichert dies den nachhaltigen Erfolg von Unternehmen und Produkten.Pressekontakt:Kent GaertnerQuadriga Communication GmbHPotsdamer Platz 510785 Berlingaertner@quadriga-communication.de030 30 30 80 89 13Original-Content von: Quadriga Communication GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102403/6358375