Berlin (ots) -Der Nachrichtensender WELT startet mit der Sendung "Hard Talk mit Gordon Repinski" ein neues Interviewformat. Gordon Repinski empfängt darin Entscheidungsträger aus deutscher und internationaler Politik sowie aus der Wirtschaft, bricht jedoch konzeptionell mit üblichen Talkshow-Mustern. In der ersten Ausgabe am 24. September ist der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch zu Gast.Das Konzept der Sendung "Hard Talk mit Gordon Repinski": In strikt limitierten 25 Minuten konfrontiert Repinski seine Gesprächspartner mit Widersprüchen, früheren Aussagen und konkreten Entscheidungen. Bei ausweichenden Antworten insistiert der Moderator, bis eine inhaltliche Klärung erfolgt ist. Ein zentrales Instrument der Sendung ist die Rubrik "Klartext", die die Gäste zu einer unmissverständlichen Positionierung zwingt.Gordon Repinski, International Political Anchor: "Politiker und Wirtschaftsführer machen es sich in Interviews oft zu einfach in ihren eingeübten Positionen. Mein Ziel ist es, das aufzubrechen, denn die Öffentlichkeit verdient einen klaren Diskurs. Ich lasse keine politischen Floskeln durchgehen, sondern mache sie sichtbar."Helge Fuhst, WELT-Chefredakteur: "Wir haben den Anspruch, den politischen Diskurs zu führen, statt ihn nur wiederzugeben. Darum ist 'Hard Talk mit Gordon Repinski' ist eine starke Ergänzung für das Line-up der WELT-Talks. Durch dieses Format wollen wir seine Gespräche einem breiten Publikum zugänglich machen.""Hard Talk mit Gordon Repinski" wird anlassbezogen mit relevanten Akteuren des Diskursmoments ausgestrahlt. In der ersten Ausgabe am 24. September um 17.30 Uhr ist der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch zu Gast.Über Gordon Repinski: Repinski ist International Political Anchor und Chief Political Analyst für die Marken der PREMIUM-GRUPPE (WELT, POLITICO Deutschland und BUSINESS INSIDER Deutschland) von Axel Springer. Bis August 2026 war er als Executive Editor POLITICO Deutschland und Leiter des Kompetenzzentrums Politik in der PREMIUM-GRUPPE. Zuvor war er unter anderem stellvertretender Chefredakteur beim RND sowie bei Media Pioneer.Pressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEkritsanarat.khunkham@axelspringer.com030 2591 77608Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6358374