Marburg (ots) -Grund zum Feiern gab es am Freitag, 18. September 2026, am Universitätsklinikum Marburg: Die Schülerinnen und Schüler der Kurse O/23.1 und O/23.2 der Elisabeth-von-Thüringen-Akademie haben ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen einer Examensfeier im Auditorium des UKGM erhielten sie ihre Examenszeugnisse und wurden für ihre Leistungen gewürdigt.Drei Jahre lang wurden die Absolventinnen und Absolventen theoretisch und praktisch auf ihren künftigen Berufsalltag vorbereitet. Die Ausbildung verbindet Unterricht an der Elisabeth-von-Thüringen-Akademie mit praktischen Einsätzen in unterschiedlichen Versorgungsbereichen. Sie bereitet die angehenden Pflegefachkräfte darauf vor, Menschen aller Altersgruppen in verschiedenen Pflegesituationen fachlich kompetent und verantwortungsvoll zu versorgen.Nach dem erfolgreichen Examen beginnen die neuen Pflegefachkräfte nun ihren Berufsalltag. Ein großer Teil der Absolventinnen und Absolventen bleibt dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg verbunden und nimmt eine Tätigkeit am Standort Marburg auf. Damit verstärken die neuen Kolleginnen und Kollegen künftig die pflegerische Versorgung der Patientinnen und Patienten am UKGM."Mit dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung haben die Absolventinnen und Absolventen einen wichtigen Meilenstein erreicht. Sie haben in den vergangenen drei Jahren viel Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Durchhaltevermögen gezeigt", sagt Michaela Grebe, Leitung Schule für Pflegeberufe an der EvTA. "Wir freuen uns besonders, dass viele von ihnen künftig am UKGM arbeiten und ihre Kenntnisse sowie ihre persönliche Motivation in unsere Teams einbringen."Die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann eröffnet vielfältige berufliche Perspektiven. Absolventinnen und Absolventen können unter anderem in Krankenhäusern, stationären Pflegeeinrichtungen, der ambulanten Pflege sowie in weiteren Einrichtungen des Gesundheitswesens tätig werden. Auch zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten stehen ihnen nach dem Abschluss offen.Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) (https://www.ukgm.de/home.html) mit seinen 86 Kliniken und Instituten an den beiden Standorten Gießen und Marburg ist das drittgrößte Universitätsklinikum Deutschlands. Seit Februar 2006 trägt die RHÖN-KLINIKUM AG (https://www.rhoen-klinikum-ag.com/) zu 95 Prozent die Verantwortung als Betreiber dieses privatisierten Universitätsklinikums. www.ukgm.dePressekontakt:Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM)Thomas Steiner | Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 6421 58 - 68038 | thomas.steiner@uk-gm.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6358388