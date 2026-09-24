FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev nach einer Investorenveranstaltung in den USA mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Erhöhte Mittelfristziele drückten zugleich ein hohes Maß an Zuversicht aus, was die Prognosen für 2026 und 2027 betreffe, schrieb Mitch Collett in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dies stütze seine Ansicht, dass der Brauereikonzern in puncto Aktionärswert in der Konsumgüterbranche zu den besten Unternehmen gehört./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: BE0974293251
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
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