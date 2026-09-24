Die MTU-Aero-Engines-Aktie bekommt aktuell von mehreren Seiten Rückenwind. Besonders eine doppelte Analysten-Hochstufung sorgt für Aufmerksamkeit. Damit rückt der DAX-Konzern nach der jüngsten Erholung wieder stärker in den Fokus. Analysten sehen weiteres Potenzial Die Citigroup hat eine spektakuläre Kehrtwende vollzogen: Analyst Conor Dwyer wechselte vom Bären- ("Sell") in das Bullen-Lager ("Buy") und hob das Kursziel von 334 auf 445 € an. Gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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