SpaceX erhält von der NASA weitere 946 Millionen US$ für drei bemannte Flüge zur Internationalen Raumstation. Damit steigt das gesamte Vertragsvolumen auf 5,92 Milliarden US$. Finanziell ist der Auftrag gemessen an der fast 2 Billionen US$ schweren Börsenbewertung überschaubar. Strategisch zeigt er jedoch, welchen Vorsprung sich SpaceX gegenüber Boeing erarbeitet hat. Drei Flüge bringen fast eine Milliarde Der Festpreisauftrag umfasst die Missionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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