Es wird ein hochspannender Tag für die Volkswagen-Aktie. Erst Ende Juni fiel der Kurs des deutschen Autokonzerns bei 70,30 € auf den tiefsten Stand seit 2010. Heute testet die VW-Aktie dieses 16-Jahrestief. Wird es halten oder müssen sich Anleger auf noch viel tiefere Kurse einstellen? Vorstand und Gewerkschaft müssen reden Die Ausgangslage für Volkswagen ist alles andere als einfach. Der Konzern muss auf die Kostenbremse treten. Besser gesagt, er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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