Nach einer kräftigen Erholung ist bei der SAP-Aktie zuletzt etwas Ruhe eingekehrt. Doch von Schwäche kann kaum die Rede sein: Die Konsolidierung verläuft bislang vor allem über die Zeit statt über den Kurs, während wichtige charttechnische Marken verteidigt werden. Gleichzeitig liefern steigende Cloud-Aufträge, neue KI-Funktionen und mehrere angehobene Kursziele frische Argumente. Analysten setzen neue Kursziele Der Rückenwind von der Analystenseite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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