ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Investorenveranstaltung der Schnellrestaurantkette habe deren Fokus auf die Steigerung von Marktanteilen und Profitabilität gezeigt, schrieb Dennis Geiger in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 05:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US5801351017
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