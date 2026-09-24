Die Zufriedenheit der Beschäftigten hierzulande mit ihrem Arbeitgeber ist im Rückgang. Dennoch liegt sie für 2026 noch bei 52,1%. Einige Branchen entwickeln sich diesem Trend entgegen, darunter Versicherungen. Die Zufriedenheitsquote ist hier eine der höchsten, wie eine kununu-Auswertung zeigt. Die Zufriedenheit der Arbeitnehmer in Deutschland insgesamt mit dem eigenen Arbeitgeber liegt für das Jahr 2026 bei 52,1%. Das hat eine Auswertung der Arbeitgeber-Vergleichsplattform kununu aus dem Zufriedenheitsatlas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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