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Dow Jones News
24.09.2026 15:27 Uhr
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MÄRKTE USA/Inflations- und Zinssorgen dürften Aktien belasten

DJ MÄRKTE USA/Inflations- und Zinssorgen dürften Aktien belasten

DOW JONES--Inflations- und Zinserhöhungssorgen dürften die US-Börsen am Donnerstag erneut nachgeben lassen. Der S&P-Future sinkt vorbörslich um 0,5 Prozent, der Nasdaq-Future verliert 1 Prozent. Der Ölpreis ist weiter gestiegen, nachdem in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran bislang keine Fortschritte erzielt wurden. Das Barrel Brentöl notiert aktuell 2 Prozent höher bei 105,05 Dollar.

Anleger befürchten, dass der Ölpreisanstieg die Inflation nach oben treibt und die US-Notenbank zu weiteren Zinserhöhungen in naher Zukunft veranlasst. Überdies hatten überraschend stark ausgefallene Einkaufsmanagerindizes am Mittwoch gezeigt, dass sich die US-Wirtschaft in einer guten Verfassung befindet, was der US-Notenbank die Entscheidung für eine neuerliche Straffung der Geldpolitik erleichtern würde. Entsprechend ziehen am Anleihemarkt die Renditen weiter an. Die Zehnjahresrendite steigt um 1 Basispunkt auf 5,12 Prozent. Der Dollar tendiert gut behauptet.

Im Blick steht das Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping. Beide Länder haben US-Finanzminister Scott Bessent zufolge zunächst vereinbart, ihren handelspolitischen "Waffenstillstand" bis Mitte Januar zu verlängern. Die Erwartung, dass es zu breiter gefassten Handelsvereinbarungen kommen wird, ist allerdings gering. Marktteilnehmer hoffen dessen ungeachtet auf Hinweise auf eine Zusammenarbeit beim Thema KI.

Unter den Konjunkturdaten des Tages lag die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche ungefähr im erwarteten Rahmen auf noch immer niedrigem Niveau. Das Leistungsbilanzdefizit der USA ist im zweiten Quartal zwar größer geworden, aber weniger deutlich als angenommen. Etwas später folgen die Daten zu den Neubauverkäufen aus dem August.

Die höheren Marktzinsen dürften vor allem die als zinssensitiv geltenden Technologiewerte belasten. Unter anderem fallen Nvidia vorbörslich um 0,9, AMD um 3 und Micron um 2,2 Prozent.

Blackberry tendieren kaum verändert, nachdem das Unternehmen nach einem überraschend guten Abschneiden im zweiten Geschäftsquartal die Jahresziele erhöht hat.

MGM Resorts brechen um 10,2 Prozent ein. Wie das Wall Street Journal berichtet, hat der Investor Barry Diller seine Übernahmeofferte für MGM zurückgezogen. Stitch Fix sacken um 17,3 Prozent ab. Das Unternehmen rechnet mit einem niedrigeren Umsatz im laufenden ersten Geschäftsquartal und einem insgesamt schwierigen Geschäftsjahr. 

=== 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,87 -0,03    4,91      4,86 
5 Jahre           5,00 -0,01    5,03      4,37 
10 Jahre          5,12 +0,01    5,15      5,11 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:10 Uhr 
EUR/USD          1,1364  -0,1  -0,0016     1,1380     1,1399 
EUR/JPY          180,49  +0,1   0,2600     180,23    180,3800 
EUR/CHF          0,9404  +0,1   0,0013     0,9391     0,9394 
EUR/GBP          0,8597  +0,1   0,0004     0,8593     0,8592 
USD/JPY          158,82  +0,3   0,5300     158,29    158,2300 
GBP/USD          1,3216  -0,2  -0,0021     1,3237     1,3264 
USD/CNY          6,7118  +0,0   0,0007     6,7111     6,7108 
USD/CNH          6,7154  +0,1   0,0047     6,7107     6,7119 
AUS/USD          0,7025  -0,2  -0,0011     0,7036     0,7044 
Bitcoin/USD      83.385,18  -1,0  -845,20    84.230,38   84.615,20 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         93,91  +1,9    1,75      92,16 
Brent/ICE         105,05  +1,9    1,97     103,08 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.267,43  -0,5   -19,46    4.286,89 
Silber           63,39  -1,7   -1,07      64,47 
Platin         1.745,00  -0,3   -5,02    1.750,02 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

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September 24, 2026 08:52 ET (12:52 GMT)

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