Keine Unternehmenszahlen, dafür viele Konjunkturdaten: Zum Wochenschluss zeigt sich, wie die Verbraucher und die Industrie gestimmt sind.Zum Ende einer ereignisreichen Handelswoche geht es am Freitag vor allem um Konjunkturdaten. Den Anfang macht um 08:00 Uhr das GfK-Verbrauchervertrauen für Oktober, das zeigt, wie die deutschen Konsumenten gestimmt sind. Im Euroraum folgt die Geldmenge M3 für August, außerdem stehen detaillierte Daten zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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