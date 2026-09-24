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Markus Weingran
24.09.2026 15:27 Uhr
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Griechische Aktienperlen: Tesla: Spannend | Schneider E.: Übernahme | VW: Absatz steigt leicht

Die Zahl der PKW-Neuzulassungen in der EU steigt. Die Aktien von VW, BMW & Co. allerdings nicht. Den chinesischen Autobauern drohen neue Steuern aus der EU. Ist Tesla wieder der beste Pick der Branche?Vom Pleitestaat zum Börsen-Star? Griechische Aktien wieder heiß begehrt Jahrelang galt Griechenland als Problemfall Europas. Doch die Zeiten haben sich geändert: Die Wirtschaft wächst, Banken wurden saniert, Staatsanleihen sind zurück im Investment-Grade-Bereich und die Börse feiert ein Comeback. Wir stellen Ihnen 5 Aktien, einen ETF und einen Zockerwert aus Griechenland vor, damit Sie noch auf das Thema aufspringen können. Meta greift Apple und Google an: Dieses KI-Gerät braucht kein …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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