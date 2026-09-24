Griechische Aktienperlen: Tesla: Spannend | Schneider E.: Übernahme | VW: Absatz steigt leicht

Die Zahl der PKW-Neuzulassungen in der EU steigt. Die Aktien von VW, BMW & Co. allerdings nicht. Den chinesischen Autobauern drohen neue Steuern aus der EU. Ist Tesla wieder der beste Pick der Branche?Vom Pleitestaat zum Börsen-Star? Griechische Aktien wieder heiß begehrt Jahrelang galt Griechenland als Problemfall Europas. Doch die Zeiten haben sich geändert: Die Wirtschaft wächst, Banken wurden saniert, Staatsanleihen sind zurück im Investment-Grade-Bereich und die Börse feiert ein Comeback. Wir stellen Ihnen 5 Aktien, einen ETF und einen Zockerwert aus Griechenland vor, damit Sie noch auf das Thema aufspringen können. Meta greift Apple und Google an: Dieses KI-Gerät braucht kein …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran