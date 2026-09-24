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Das globale Wachstum vorantreiben: Der Vorstandsvorsitzende von FAW TRUCKS über die Expansion in Europa, Kapitaldisziplin und die TCO-Strategie



24.09.2026 / 15:25 CET/CEST

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HANNOVER, Deutschland, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Mitte September 2026 präsentierte sich FAW TRUCKS (an der Shenzhen-Börse notiert, SZSE: 000800) auf der 72. IAA Transportation in Hannover mit einem beeindruckenden Auftritt in vier Kernbereichen: Low Carbon, Zero Carbon, Ecosystem und Future. IIm Rahmen dieser Präsentation, bei der das Vision-Konzeptfahrzeug TL.X seine Weltpremiere feierte und die CORTRON CS-Serie (einschließlich CS600 und CS925) in Europa eingeführt wurde, gab Vorstandsvorsitzender Li Sheng ein Interview, in dem er detaillierte Einblicke in die globale Strategie des Unternehmens, die finanzielle Umsicht, den Lebenszykluswert und das mehrgleisige Antriebsstrangkonzept gewährte: I. Langfristiges Engagement und Integration in das Ökosystem Als börsennotiertes Unternehmen wird die europäische Expansion von FAW TRUCKS von einer langfristigen Vision und nicht vom Streben nach kurzfristigem Mengenwachstum angetrieben und markiert einen entscheidenden Meilenstein beim Aufbau eines neuen Ökosystems. Mit großem Respekt vor den lokalen europäischen Märkten und Vorschriften entwickeln wir gemeinsam mit europäischen Industrieketten, Händlern und Forschungseinrichtungen maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Betriebsszenarien, um nachhaltiges, gegenseitiges Wachstum zu erzielen. II. Lebenszykluswert und Anpassung Als hochbelastbare Produktionsmittel schaffen Nutzfahrzeuge über einen Betriebslebenszyklus von mehr als einem Jahrzehnt hinweg Wert. FAW TRUCKS ist sich der starken Fokussierung europäischer Kunden auf die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) bewusst und geht über herkömmliche, standardisierte Exporte hinaus. Stattdessen nutzen wir unsere starken Anpassungsfähigkeiten und die Synergien zwischen Forschung, Entwicklung und Vertrieb, um den vielfältigen betrieblichen Anforderungen im Ausland präzise gerecht zu werden und maßgeschneiderte Konfigurationen anzubieten. III. Umsichtige Investitionen und ein mehrgleisiges Antriebsstrangkonzept Das Unternehmen hält bei seinen Ausgaben konsequent an einer strengen Kapitaldisziplin und einer zyklusübergreifenden Risikoresilienz fest und sichert so den Shareholder Value sowie eine qualitativ hochwertige Entwicklung. Gestützt auf ein umfassendes Antriebsstrang-Portfolio, das Diesel, Erdgas, Hybrid-, batterieelektrische und Wasserstoffantriebe abdeckt, verfolgt FAW TRUCKS eine ausgewogene "mehrgleisige Antriebsstrategie", die wirtschaftliche Tragfähigkeit mit Nachhaltigkeit in Einklang bringt, um den globalen Wandel hin zu umweltfreundlichem Verkehr zu unterstützen. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-globale-wachstum-vorantreiben-der-vorstandsvorsitzende-von-faw-trucks-uber-die-expansion-in-europa-kapitaldisziplin-und-die-tco-strategie-302889303.html



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