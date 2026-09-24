Verbio SE: Operative Ergebniswende im Geschäftsjahr 2025/26 erfolgt, so könnte man es zusammenfassen. Und der Ausblick sieht auch nicht schlecht aus. so sah es vor einigen Jahren schon einmal aus. Dann kam damals die regulatorische/chinesische Keule, die erstmal Verbio und die Aktie auf Tauchgang schickte. Läuft es diesmal besser? Die Verbio SE hat im Geschäftsjahr 2025/26 eine erfolgreiche Ergebniswende vollzogen und dabei eine insgesamt positivere Geschäftsentwicklung verzeichnet als ursprünglich erwartet. Gestützt wurde diese Entwicklung durch operative Verbesserungen, strukturelle Fortschritte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin