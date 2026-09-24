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Actien-Börse Nr. 39

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Nach einer aktuellen Einschätzung der UBS werden die Preise für 300-mm-Wafer bis 2028 um rund 35 % gegenüber dem heutigen Niveau steigen müssen, damit neue Kapazitäten überhaupt ihre Kapitalkosten verdienen. Ausschlaggebend ist die steigende globale Kapazitätsauslastung auf über 90 % 2027 und Vollauslastung 2028. Das führt zu einem deutlichen Ergebnissprung. Ausgehend von 1,34 Mrd. € Umsatz im laufenden Jahr ist bis 2028 ein Anstieg auf 2,03 Mrd. € zu erwarten. Das EBIT bleibt 2027 mit - 32 Mio. € noch negativ, erreicht 2028 aber laut neuer Schätzungen 245 Mio. € oder 4,74 € Gewinn je Aktie. Bei gleichzeitig auslaufendem Investitionszyklus dreht der Free Cashflow von - 110 Mio. € 2026 auf 335 Mio. € 2028. Die Bilanz wäre dann auch nettoschuldenfrei. Mit einem 2028er-KGV von 16 wird SILTRONIC mit einem Abschlag von rd. 50 % zum Wettbewerb bewertet. Zum Q3-Bericht am 4. November werden entsprechende Hinweise auf Wafernachfrage, Auslastung und vor allem Pricing erwartet.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Die Konjunkturdaten müssen mindestens stabil bleiben- SIEMENS, INFINEON & SAP: Neue Kurschancen voraus?- VONOVIA: Die gewagteste Spekulation trifft Berlin- Hat die DT. TELEKOM mit T-MOBILE US ein Bewertungsproblem?- BILFINGER wird zum Problemfall…- NOVO NORDISK: Wenig frische Impulse- GLOBALFOUNDRIES bietet einen neuen AnsatzIhre Bernecker Redaktion /