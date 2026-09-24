Schlanke 17 Seiten umfasst der Halbjahresbericht 2026 von Cyan. Zum Vergleich: Die H1-Zwischenabschlüsse des auf Cybersecurity-Lösungen für Smartphones spezialisierten Unternehmens der Jahre 2025 bis 2021 hatten im Schnitt einen Umfang von 54 Seiten. Nun: Alle wesentlichen Daten zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow, Bilanz sowie dem Prognoseteil sind natürlich auch im neuesten Report von Cyan enthalten. Nur eben alles sehr viel kompakter - insbesondere, was die zusätzlichen Erläuterungen im Anhang angeht. Normalerweise sollten Investoren damit gut zurechtkommen. Im Zweifel hilft ein zusätzlicher Blick in den Geschäftsbericht 2025, wenn es um Detailinfos für das im Februar des laufenden Jahres vom Frankfurter Scale-Segment in den Münchner Spezialfreiverkehr m:access migrierten Unternehmen geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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