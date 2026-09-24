CAIRDAC, SA, ein Medizintechnikunternehmen in der Vorumsatzphase, das einen leitungslosen, eigenversorgten Herzschrittmacher (Autonomous Leadless Pacing System) entwickelt, gab heute die Ernennung von Raymond W. Cohen zum Vorsitzenden seines Vorstands bekannt.

"Wir freuen uns sehr, Herrn Cohen im CAIRDAC-Vorstand willkommen zu heißen", sagte Edouard Fonck Chief Executive Officer von CAIRDAC: "Rays umfangreiche Erfahrung bei der Leitung, dem Ausbau und dem Verkauf von Medizintechnikunternehmen wird zweifellos von unschätzbarem Wert sein, wenn wir dieses spannende Projekt vorantreiben."

Herr Cohen, eine erfahrene Führungskraft für börsennotierte Unternehmen und versierter Manager in der Medizintechnikbranche, verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in diesem Bereich. Er war Mitbegründer und CEO von Axonics, Inc. (Nasdaq: AXNX), einem weltweit führenden Anbieter von implantierbaren Neuromodulationsgeräten, der 2018 an die Börse ging. Unter seiner Führung wurde Axonics als das am schnellsten wachsende Technologieunternehmen Nordamerikas bekannt und erzielte in den vier Jahren seit der Markteinführung einen Umsatz von über $1,2 Milliarden. Axonics wurde Ende 2024 von Boston Scientific für $3,7 Milliarden übernommen. Im Jahr 2025 leitete Herr Cohen als Chairman von SoniVie, Ltd., einem israelischen Unternehmen im klinischen Stadium, den Verkauf dieses Unternehmens für $600 Millionen und später im selben Jahr den Verkauf von Nalu Medical für $533 Millionen.

"Ich sehe ein enormes kommerzielles Potenzial für einen batterielosen Herzschrittmacher, der durch die Bewegung des menschlichen Herzens angetrieben wird", sagte Raymond W. Cohen. "ALPS nutzt einen frequenzabgestimmten piezoelektrischen Energieerzeuger, um die mechanische Energie jedes Herzschlags in Elektrizität umzuwandeln und in einem integrierten Akku zu speichern. Durch die Reduzierung der durch die Batterie bedingten Einschränkungen ist diese Architektur darauf ausgelegt, fortschrittliche Funktionen wie Mehrkammer-Stimulation, kontinuierliche Fernüberwachung, Diagnosefunktionen und die Kommunikation zwischen Geräten zu unterstützen. Unter dem Strich hat diese Technologie das Potenzial, zu einem neuen Behandlungsstandard für Patienten zu werden, die einen Herzschrittmacher benötigen."

Cohen ist derzeit Mitglied im Vorstand mehrerer börsennotierter und privater innovativer Unternehmen im Gesundheitswesen, darunter Kestra Medical Technologies (Nasdaq: KMTS). Herr Cohen ist außerdem als operativer Partner bei dem kürzlich gegründeten Risikokapitalfonds Star51 tätig (https://star51capital.com) sowie als Venture-Partner bei Andera Partners und Sherpa Capital Partners.

Über CAIRDAC

Der weltweite Markt für Herzschrittmacher wird auf rund $5,5 Milliarden geschätzt. CAIRDAC entwickelt ALPS, eine leitungslose Schrittmacherplattform, die für die Zweikammer-Stimulation und die zukünftige Stimulation des Leitungssystems ausgelegt ist und gleichzeitig die Abhängigkeit von herkömmlichen, durch die Batterieleistung begrenzten Architekturen verringert. Nach den in einem Europace-Abstract für 2026 vorgestellten präklinischen Ergebnissen bereitet das Unternehmen derzeit seine erste Studie am Menschen vor, wobei der Entwicklungsplan darauf abzielt, vor einer entscheidenden Studie in den USA zunächst die CE-Kennzeichnung in Europa zu erhalten. Zu den aktuellen Investoren zählen Mérieux Equity Partners, Supernova Invest, Bpifrance, Sham Innovation Santé und Crédit Agricole Touraine et Poitou.

Das Gerät befindet sich in der Erprobungsphase und ist noch nicht im Handel erhältlich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260921578049/de/

Contacts:

Medienkontakt

Laurence Ehringer

Laurence.Ehringer@cairdac.com

+33 1 47 46 85 15

www.cairdac.com