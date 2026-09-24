DJ EZB: Isabel Schnabel verlässt Direktorium am 3. Januar 2027

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Isabel Schnabel, Mitglied des Direktoriums und des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB), hat Präsidentin Christine Lagarde darüber informiert, dass sie am 3. Januar 2027 von ihrem Amt zurücktreten wird. Wie die EZB mitteilte, wird Schnabel IWF-Finanzberaterin und Direktorin der Abteilung für Geld- und Kapitalmärkte des Internationalen Währungsfonds (IWF). Darüber habe IWF-Chefin Kristalina Georgieva am Donnerstag informiert.

Lagarde dankte Schnabel für ihren "herausragenden Beitrag" in den vergangenen sieben Jahren. "Isabel hat eine Schlüsselrolle bei der Entschlossenheit der EZB gespielt, die Inflation auf unserem mittelfristigen Ziel von 2 Prozent zu stabilisieren, und hat enorm zur Modernisierung der Abläufe der EZB beigetragen, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen", sagte sie.

Nach einer Stellungnahme des Ethikausschusses der EZB habe der EZB-Rat entschieden, dass keine Karenzzeit erforderlich sei. Schnabel werde für den Rest ihrer Amtszeit bei der EZB nicht in Angelegenheiten involviert sein, die den IWF beträfen.

Laut EZB-Mitteilung wird der Europäische Rat einen Nachfolger Schnabels gemäß dem im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegten Verfahren ernennen. "Falls erforderlich, werden Schnabels Aufgaben im Direktorium nach ihrem Ausscheiden vorübergehend unter den verbleibenden Mitgliedern des Direktoriums neu verteilt", heißt es in der Mitteilung.

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September 24, 2026 10:29 ET (14:29 GMT)

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