ROUNDUP 4: Pompöser Empfang für Xi in Washington - Atempause im Zollstreit

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat den chinesischen Staatschef Xi Jinping zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington empfangen. Trump fährt für Xi ein umfangreiches Programm auf: Staatsbankett, bilaterale Gespräche und ein Empfang im Weißen Haus waren geplant. Zu Beginn des Besuchs verkündeten die USA zwar eine Verlängerung der Pause im Zollstreit - bei dem Treffen dürfte es aber weitere Konfliktthemen geben.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bleiben überraschend unter 200.000

WASHINGTON - In den USA bleibt die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend knapp unter der Marke von 200.000. In der vergangenen Woche ging die Zahl um 1.000 auf 197.000 Hilfsanträge zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 200.000 Anträge gerechnet.

ROUNDUP: Wirtschaftsinstitute verdoppeln Konjunkturprognose für Deutschland

BERLIN - Die deutsche Wirtschaft zieht aus Sicht führender Forschungsinstitute deutlich an. Im laufenden Jahr erwarten die Institute einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,3 Prozent. In ihrem Frühjahrsgutachten hatten die Institute noch mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet. "Der Aufschwung steht jedoch auf einem schmalen Fundament, denn hohe Energiepreise und Strukturprobleme belasten", warnte der Konjunkturchef des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Oliver Holtemöller.

ROUNDUP: Ifo-Geschäftsklima steigt weiter - Wirtschaft bleibt auf Erholungskurs

MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im September trotz hoher Energiepreise weiter verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 1,1 Punkte auf 89,9 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Donnerstag in München mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer zeigt damit den fünften Monat in Folge nach oben und hat den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren erreicht.

ROUNDUP: Immobilienpreise steigen - aber Rückgänge in Metropolen

WIESBADEN - Wohneigentum in Deutschland verteuert sich, doch der Preisanstieg schwächt sich immer mehr ab. Häuser und Wohnungen kosteten im zweiten Quartal im Schnitt 0,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt auf vorläufiger Basis mitteilte.

ROUNDUP: Deutsche Banken im Stresstest stabil - mit Ausnahmen

FRANKFURT - Die Mehrheit der Banken und Sparkassen in Deutschland würde auch einen drastischen globalen Wirtschaftseinbruch überstehen. "Die Institute bleiben insgesamt solide aufgestellt", fasste der oberste Bankenkontrolleur der Finanzaufsicht Bafin, Nikolas Speer, in Frankfurt die Ergebnisse eines gemeinsamen Krisentests mit der Bundesbank zusammen.

Frankreich: Geschäftsklima trübt sich überraschend ein

PARIS - In Frankreich hat sich die Stimmung in den Unternehmen im September überraschend verschlechtert. Wie die Statistikbehörde Insee am Donnerstag in Paris mitteilte, ist der Indexwert für das Geschäftsklima um zwei Punkt auf 96 Punkte gefallen. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung des Vormonatswerts bei 98 Punkten erwartet. Das Stimmungsniveau sinkt damit weiter unter den langfristigen Durchschnittswert von 100 Zählern.

Deutschland und Frankreich ringen um EU-Industrieförderung

BRÜSSEL - Deutschland und Frankreich werben in der Diskussion um die Stärkung der europäischen Wirtschaft durch öffentliche Gelder für unterschiedliche Ansätze. Die EU-Kommission will, dass staatliche Förderungen und Aufträge in kritischen Sektoren künftig an die Produktion in Europa gekoppelt werden. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sprach sich in Brüssel erneut dafür aus, Handelspartner einzubeziehen. Frankreichs Industrieminister Sébastien Martin betonte dagegen die 27 EU-Staaten.

Schweizerische Nationalbank belässt Leitzins bei null Prozent

BERN - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) belässt den Leitzins ein weiteres Mal bei null Prozent. Bei der Inflation erwartet sie nur minimal höhere Werte, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte. Die erneute Zinspause der SNB kommt nicht überraschend. Analysten hatten die Zinsentscheidung im Schnitt so erwartet, auch wenn andere große Notenbanken in den letzten Wochen die Zinsen angehoben hatten.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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