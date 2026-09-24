UBS wechselt bei der spanischen CaixaBank auf Kaufen und hebt das Kursziel kräftig an. Nach der Schwächephase sei der Aufschlag zur Konkurrenz geschrumpft, obwohl die Spanier schneller wachsen als die Rivalen im Inland. Die Schweizer Großbank UBS stuft CaixaBank von "Neutral" auf "Buy" hoch und hebt das Kursziel von 12,40 auf 14,90 Euro an. Gemessen am Schlusskurs vom 22. September von 13,22 Euro ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von knapp 13 Prozent. Auslöser ist ausgerechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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