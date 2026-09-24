Gerade gibt es ein Übernahme-Angebot für den deutschen Spirituosen-Hersteller Berentzen durch die amerikanische Sazerac. Am 21. September 2026 hat Berentzen mit Sazerac eine Zusammenschluss-Vereinbarung abgeschlossen. Der Berentzen-Kurs schoss dieser Tage dadurch gewaltig nach oben. Ähnliches war es bei den IT-Übernahmen von Nagarro und All for One [Plusvisionen hatte HIER berichtet]. Das lässt Zweifel an der Effizienz des deutschen Kapitalmarkts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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