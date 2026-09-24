Ein neues Whitepaper von Future Health einer globalen Initiative von Abu Dhabi in Zusammenarbeit mit dem McKinsey Health Institute schätzt, dass die Beseitigung veränderbarer Gesundheitsrisiken erhebliche gesundheitliche und wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen könnte

In einem Szenario der vollständigen Beseitigung dieser Risiken könnte das jährliche globale BIP 2050 um 16,4 Billionen US-Dollar höher ausfallen, was 9 des prognostizierten globalen BIP entspricht

Die Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass die Beseitigung beeinflussbarer verhaltensbezogener, metabolischer und umweltbedingter Risikofaktoren weltweit schätzungsweise 1,5 Milliarden behinderungsbereinigte Lebensjahre (DALYs) verhindern und die globale gesunde Lebenserwartung bei der Geburt 2050 um 12 Jahre erhöhen könnte

Die 1,5 Milliarden DALYs entsprechen etwa 47 Prozent der für 2050 prognostizierten globalen Krankheitslast

Das Whitepaper legt einen Fünf-Stufen-Rahmen für Regierungen dar, um Ambitionen für eine gesunde Lebensweise in koordinierte Maßnahmen umzusetzen, und stellt die "Healthy Living Strategy" von Abu Dhabi als praktisches Beispiel für eine regierungsweite, gesamtgesellschaftliche Umsetzung vor

Die Bekämpfung von verhaltensbedingten, metabolischen und umweltbedingten Gesundheitsrisiken könnte 2050 zu einem geschätzten Anstieg des globalen BIP um 16,4 Billionen US-Dollar führen. Diese Erkenntnisse werden in The Future of Healthy Living: A $16.4 Trillion Opportunity, vorgestellt, einem neuen Whitepaper, das gemeinsam von Future Health einer globalen Initiative von Abu Dhabi -, dem McKinsey Health Institute (MHI) und Healthy Living am Gesundheitsministerium von Abu Dhabi verfasst und am Rande der 81. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA 81) in New York veröffentlicht wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260923705709/de/

A new whitepaper by Future Health A Global Initiative by Abu Dhabi, in collaboration with the McKinsey Health Institute, estimates that eliminating modifiable health risks could deliver substantial health and economic benefits

Die Veröffentlichung erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem Regierungen bestrebt sind, die im Dezember 2025 verabschiedete Politische Erklärung der Vereinten Nationen zu nichtübertragbaren Krankheiten und psychischer Gesundheit in nationale Maßnahmen umzusetzen. Das Whitepaper leistet einen Beitrag zu dieser umfassenderen globalen Agenda, indem es die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Chancen einer gesunden Lebensweise quantifiziert und Regierungen einen praktischen Rahmen für die Umsetzung bietet.

I. E. Dr. Noura Khamis Al Ghaithi, Staatssekretärin des Gesundheitsministeriums von Abu Dhabi, sagte: "Da die Menschen immer länger leben und die Belastung durch nichtübertragbare Krankheiten weiter zunimmt, muss sich unsere Sichtweise auf Gesundheit weiterentwickeln. Wir brauchen ein System, das Risiken vorhersagen, früher eingreifen und die Voraussetzungen dafür schaffen kann, dass Menschen ihr ganzes Leben lang gesund bleiben."

In einem modellierten Szenario, in dem alle veränderbaren Gesundheitsrisiken beseitigt wurden, könnten 2050 1,5 Milliarden behinderungsbereinigte Lebensjahre (DALYs) vermieden werden, was etwa 47 Prozent der prognostizierten globalen Krankheitslast entspricht. Ein DALY steht für ein Jahr voller Gesundheit, das durch Krankheit, Behinderung oder vorzeitigen Tod verloren geht. Im Vergleich zur Basisprognose für 2050 könnte die Beseitigung der in der Analyse berücksichtigten Risiken die durchschnittliche globale gesunde Lebenserwartung bei der Geburt um 12 Jahre erhöhen.

Das Whitepaper präsentiert eine neue Analyse von MHI, die veranschaulicht, wie die Verbesserung der Bevölkerungsgesundheit Vorteile mit sich bringen kann, die über den Einzelnen hinausgehen und das Potenzial haben, die wirtschaftliche Teilhabe und Produktivität in großem Maßstab zu stärken.

Die Analyse stellt zudem erhebliche Unterschiede im Anteil der Krankheitslast fest, der auf veränderbare Risikofaktoren zurückzuführen ist, und zwar länderübergreifend, unter anderem für Indien (49 %), die USA (45 %), Deutschland (42 %), Italien (40 %) und Japan (35 %), wobei das potenzielle BIP-Wachstum unter anderem von den lokalen Gegebenheiten und den bereits erzielten Fortschritten abhängt. Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit von Strategien für eine gesunde Lebensweise, die auf lokale Prioritäten zugeschnitten sind.

Lars Hartenstein, Partner und Direktor für "Healthy Longevity" am McKinsey Health Institute, sagte: "Die Chance, die Gesundheitsergebnisse in großem Maßstab zu verbessern, war noch nie so groß wie heute. Unsere Analyse zeigt, dass die Bekämpfung veränderbarer Risikofaktoren zusätzliche Jahre an gesundem Leben bringen und gleichzeitig die wirtschaftliche Teilhabe und Produktivität stärken könnte. Um diese Wirkung zu erzielen, sind sektorübergreifende, koordinierte Maßnahmen erforderlich, um die umfassenderen Faktoren anzugehen, die die Gesundheit täglich beeinflussen vom Wohn- und Arbeitsort der Menschen bis hin zu ihren Lern- und Beziehungsmöglichkeiten."

Das Whitepaper argumentiert, dass ein gesundes Leben nicht allein durch die Gesundheitssysteme gewährleistet werden kann. Frühere Untersuchungen des MHI zeigen, dass von den 23 identifizierten Einflussfaktoren für die Gesundheit 19 außerhalb des formellen Gesundheitssystems liegen1 und Bereiche wie Bildung, Verkehr, Stadtplanung, Ernährung, Technologie, Beschäftigung und Gemeindeentwicklung umfassen.

Das Whitepaper plädiert dafür, eine gesunde Lebensweise als gesellschaftliche Priorität zu etablieren, was eine Zusammenarbeit verschiedener Sektoren erfordert, um Umgebungen zu schaffen, die ein gesünderes Leben fördern, und schlägt ein fünfstufiges Rahmenkonzept für Regierungen vor: Festlegung eines klaren Ziels; Ermittlung der größten gesundheitlichen und wirtschaftlichen Chancen; Konzeption eines koordinierten Maßnahmenportfolios; Umsetzung und Ausweitung wirksamer Maßnahmen; sowie Nutzung von Daten und Rückmeldungen zum Lernen und zur Anpassung.

Beispiele im Whitepaper sind Japans langfristige Initiative "Health Japan 21", Finnlands Nutzung von Bevölkerungsdaten, Singapurs technologiegestütztes nationales Programm zur Förderung körperlicher Aktivität sowie Abu Dhabis Plattform "Population Health Intelligence" und die regierungsübergreifende Strategie für gesundes Leben.

Die im November 2025 ins Leben gerufene Strategie für gesundes Leben in Abu Dhabi bietet einen regierungsweiten Rahmen für koordinierte Maßnahmen im gesamten Emirat. "Healthy Living" im Gesundheitsministerium von Abu Dhabi leitet und koordiniert die Umsetzung in Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen, Unternehmen und Gemeinden im Rahmen von mehr als 28 Initiativen, die sich auf Ernährungsumfelder, Schulen, Arbeitsplätze, körperliche Aktivität und die Gesundheitsvorsorge erstrecken. Geleitet von Daten und Verhaltenswissenschaften zielt dieser gesamtgesellschaftliche Ansatz darauf ab, alltägliche Umgebungen so umzugestalten, dass gesündere Entscheidungen einfacher und zugänglicher werden, während die individuelle Entscheidungsfreiheit gewahrt bleibt. Das Whitepaper stellt die Erfahrungen Abu Dhabis als praktisches Beispiel dafür dar, wie Regierungen ihre Ambitionen für eine gesunde Lebensweise in koordinierte Maßnahmen umsetzen können, und bietet Erkenntnisse, die als Grundlage für Maßnahmen in verschiedenen nationalen Kontexten dienen können.

S.E. Dr. Ahmed AlKhazraji, Exekutivdirektor von "Healthy Living" beim Gesundheitsministerium von Abu Dhabi, sagte: "Unser Fokus liegt darauf, dieses gemeinsame Ziel in praktische Veränderungen umzusetzen, die die Menschen in ihrem täglichen Leben sehen und erleben können. Zu den ersten Fortschritten zählen neue Anforderungen an Ernährung und körperliche Aktivität in Schulen, gesündere Umgebungen in Supermärkten und Restaurants, die Einführung des Nutri-Mark-Kennzeichnungssystems auf der Vorderseite der Verpackungen sowie verantwortungsvolle öffentliche Werbung für Lebensmittel und Getränke. Dies sind wichtige Meilensteine, doch eine nachhaltige Wirkung hängt von gemeinsamer Verantwortung ab, vom Einsatz von Daten und Verhaltenswissenschaften, um zu verstehen, was funktioniert, sowie von der Anpassung unserer Maßnahmen im Zuge der gewonnenen Erkenntnisse. Indem wir diese Erkenntnisse international weitergeben, hoffen wir, umfassendere Maßnahmen zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten und zur Förderung einer gesunden Lebensweise zu unterstützen."

Das Whitepaper identifiziert zudem fünf Veränderungen, die dazu beitragen könnten, eine gesunde Lebensweise weltweit zu verbreiten; diese umfassen Wissenschaft, Messmethoden, Technologie, wirtschaftliche Anreize und soziale Unterstützung. Es wird argumentiert, dass Fortschritte auch stärkere Mechanismen erfordern, damit Regierungen und Unternehmen voneinander lernen, Erkenntnisse vergleichen und gemeinsame Ansätze entwickeln können, die Maßnahmen länder- und sektorübergreifend beschleunigen.

Das Whitepaper ist Teil der Reihe "Abu Dhabi Blueprints" von Future Health, die sich mit der Zukunft des Gesundheitswesens befasst. Die darin behandelten Themen werden im Rahmen des internationalen Programms von Future Health sowie auf dem Abu Dhabi Future Health Summit, der vom 20. bis 22. Oktober 2026 stattfindet, vertieft.

Das vollständige Whitepaper kann hier heruntergeladen werden: The Future of Healthy Living A $16.4 trillion opportunity Future Health.

Über Future Health eine globale Initiative von Abu Dhabi

Future Health ist eine ganzjährige Plattform für globale Zusammenarbeit und transformative Innovationen im Gesundheitswesen, die unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi, steht.

Future Health bringt Gesundheitsforscher, politische Entscheidungsträger, Führungskräfte aus der Wirtschaft, Investoren und Unternehmer aus verschiedenen Disziplinen und Regionen zusammen und treibt gemeinsames Handeln voran, um die Gesundheitssysteme zu stärken und ein längeres, gesünderes Leben für alle zu ermöglichen.

Durch ein ganzjähriges Programm mit Forschungserkenntnissen, Publikationen, Initiativen zur Wirkungssteigerung, Challenges, F&E-Förderung und sektorübergreifenden Treffen treibt Future Health den Fortschritt in vier Schwerpunktbereichen voran: Langlebigkeit und Präzisionsmedizin, Gesundheitssysteme und Nachhaltigkeit, digitale Gesundheit und KI sowie Investitionen in die Lebenswissenschaften.

Future Health wird vom Gesundheitsministerium von Abu Dhabi und seinen Gründungspartnern kuratiert und organisiert: PureHealth, M42, das Institute for Healthier Living Abu Dhabi und Mubadala Bio. Mediclinic Middle East fungiert als strategischer Partner und Burjeel Holdings als assoziierter Partner.

Weitere Informationen finden Sie unter www.futurehealthinitiative.ae und folgen Sie Future Health auf: X, Instagram, LinkedIn und Facebook.

Über das McKinsey Health Institute

Das McKinsey Health Institute (MHI) ist ein dauerhaftes, gemeinnütziges Institut innerhalb von McKinsey Company, das auf der Überzeugung basiert, dass die Menschheit im Laufe des nächsten Jahrzehnts bis zu 45 Milliarden zusätzliche Lebensjahre in höherer Lebensqualität gewinnen könnte. Seine Mission ist es, die Maßnahmen und Investitionen anzustoßen, die über Kontinente, Sektoren und Gemeinschaften hinweg erforderlich sind, um dieses Potenzial zu verwirklichen. Dazu arbeitet das Institut mit einem starken Netzwerk von Organisationen zusammen, um Führungskräfte zusammenzubringen und zu mobilisieren, die Forschung voranzutreiben, Daten und Instrumente zu entwickeln und zu fördern sowie Investitionen und Innovationen in Bereichen des Gesundheitswesens anzuregen, in die bisher zu wenig investiert wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mckinsey.com/mhi/overview.

1 McKinsey Health Institute. (2023). Tabelle 1: Die 23 Faktoren für Gesundheit. . McKinsey Company. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/mckinsey%20health%20institute/our%20insights/the%20secret%20to%20great%20health%20escaping%20the%20healthcare%20matrix/table-1-the-healthy-23-drivers-final.pdf

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