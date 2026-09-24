Die Staffel mit 20 Folgen, die am 22. September startete, greift in ausführlichen Gesprächen die Fragen auf, die in den Flaggschiff-Debatten und globalen Town-Hall-Veranstaltungen aufgeworfen wurden

Die Doha Debates der Qatar Foundation haben eine neue Staffel des Doha Debates-Podcasts mit 20 Folgen gestartet, die bis zum 16. Februar 2027 wöchentlich ausgestrahlt werden. In den Podcast-Folgen kommen weltweit führende Denker zusammen, um über einige der komplexesten und schwierigsten Themen der Welt zu diskutieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260923024455/de/

Doha Debates Podcast Returns for a New Season (Photo: AETOSWire)

Der Podcast behandelt Themen aus den Flaggschiff-Debatten und Town-Hall-Veranstaltungen im Rahmen ausführlicher Gespräche und spiegelt damit das Engagement von Doha Debates für einen offenen, der Wahrheit verpflichteten Dialog wider, der globale Themen mit Tiefe, Differenziertheit und Respekt vor unterschiedlichen Sichtweisen beleuchtet.

In der Eröffnungsfolge mit dem Titel "Will China or the West lead the world into the future?" (Wird China oder der Westen die Welt in die Zukunft führen?), moderiert von Soraya Salam, kommen Renata Ávila, CEO der Open Knowledge Foundation, Arnaud Bertrand, Unternehmer, Isabel Hilton, Gastprofessorin am Lau China Institute des King's College in London, sowie Henry Wang, Gründer und Vorsitzender des Center for China and Globalization, zusammen, um den Wettbewerb um Einfluss, Technologieführerschaft und die internationale Ordnung zu beleuchten.

Im vergangenen Jahrhundert spielten die westlichen Mächte lange Zeit eine überproportional große Rolle bei der Gestaltung dieser Ordnung, doch Chinas wachsender wirtschaftlicher, technologischer und diplomatischer Einfluss stellt dieses Gleichgewicht nun in Frage.

Diese Folge geht der Frage nach, ob der westliche Einfluss derzeit abnimmt. Ist China eine Alternative oder entstehen nur neue Abhängigkeiten? Und können konkurrierende Visionen einer Weltordnung angesichts der Spannungen um Taiwan, des Krieges in der Ukraine und des Wettlaufs um künstliche Intelligenz, die die Geopolitik neu gestalten, überhaupt nebeneinander bestehen?

Wang zufolge befinden wir uns "an einem Scheideweg" und die globale Ordnung wandelt sich "von einer unipolaren zu einer multipolaren Welt".

"Und doch gibt es dieses multipolare System noch nicht. Ich denke, die größte Herausforderung besteht derzeit darin, die wichtigsten Akteure zur Zusammenarbeit zu bewegen", sagt er.

Hilton warnt vor einer Reduzierung der Debatte auf eine moralische Schwarz-Weiß-Betrachtung. "Ich denke, dass wenn wir die Welt als gespalten in eine gute und eine böse Seite betrachten, wir der Diskussion damit wirklich keinen Dienst erweisen", sagt sie.

Bertrand ist der Ansicht, dass die Unterschiede zwischen China und dem Westen nicht notwendigerweise unüberbrückbar sein müssen. "Wir müssen einen Weg finden, miteinander zu leben und einander gegenseitig zu akzeptieren", sagt er.

Ávila richtet seinen Blick über die Großmächte hinaus und hofft auf "eine andere Konstellation von Staaten ein wenig so, wie es damals die Bewegung der Blockfreien Staaten war -, die stark genug sein könnte, um die Mächtigen in Schach zu halten."

Die neue Podcast-Staffel befasst sich mit der Frage, wie kulturelle, gesellschaftliche und politische Veränderungen unsere Identität prägen. Dabei wird eine Vielzahl von Themen behandelt, darunter internationales Recht, die Lage des Journalismus, Arbeit und Elternschaft, neue Technologien sowie das Erbe von Kriegen und Imperien.

"Will China or the West lead the world into the future?" ist auf allen Podcast-Plattformen, auf YouTube und auf DohaDebates.com verfügbar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich.

Über

Doha Debates vereint eine Avantgarde intellektuell neugieriger Wahrheitssuchender, um konstruktiv über Meinungsverschiedenheiten zu diskutieren und so eine bessere Zukunft zu gestalten. Uns ist Einigkeit wichtiger als Spaltung; wir fördern Gespräche, die uns zusammenbringen, anstatt uns zu entzweien.

Quelle: AETOSWire

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