HeadFirst Global, ein 10-Milliarden-Euro-Konzern, der sich aus Impellam und der HeadFirst Group zusammensetzt, vereint 11 Unternehmen unter dem Namen Vertage einem einheitlichen Namen, einer einheitlichen Plattform und einem einheitlichen Betriebsmodell

Auf der Plattform wird die optimale Gruppe aus Fachleuten und KI-Agenten zusammengestellt, um für Unternehmenskunden in Nord- und Südamerika, Großbritannien, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum gute Arbeitsergebnisse zu erzielen

Die operativen Marken werden im ersten Quartal 2027 eingestellt. Bestehende Verträge, Lieferteams und die täglichen Kontakte bleiben während der Übergangsphase unverändert bestehen.

HeadFirst Global, ein führender Anbieter im Bereich der Arbeitskoordination, gab heute bekannt, dass das Unternehmen künftig unter dem Namen Vertage firmieren wird. Das Unternehmen baut eine globale Technologieplattform auf, die dynamisch die richtige Kombination aus Fachkräften und KI-Agenten zusammenstellt, um die Arbeitsergebnisse zu liefern, die Unternehmen benötigen.

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Edzard Overbeek, Group CEO at Vertage

Der Konzern mit einem Umsatz von 10 Milliarden Euro fasst seine 11 operativen Geschäftsbereiche unter dem Namen, der Plattform und dem Geschäftsmodell "Vertage" zusammen.

Vertage verfügt über eine Grundlage, die nur Wenige erreichen können: 1,5 Millionen Spezialisten, ein Bruttorechnungsvolumen von mehr als 10 Milliarden Euro bei branchenübergreifenden Unternehmenskunden und Behörden sowie Dienstleistungen in 80 Ländern. Diese Kompetenzen sind das Ergebnis der 2024 erfolgten Integration der HeadFirst Group und der Impellam Group, durch die Technologie und Daten mit einer führenden Position im Bereich globaler Managed Services und spezialisierter Fachkräfte-Netzwerke vereint wurden, sowie der anschließenden Expansion der Gruppe nach Indien.

Was Vertage leisten wird

Vertage entwickelt eine einheitliche Plattform für Arbeitsergebnisse, für die Fachkräfte, KI und Daten zusammengebracht werden. Unternehmen werden eher das benötigte Ergebnis festlegen als die Mitarbeiterzahl oder die Preisliste. KI wird die richtigen Fachkräfte mit den richtigen Aufgaben in einer Geschwindigkeit und in einem Umfang zusammenstellen, die manuelle Prozesse nicht erreichen können, und dabei auf eine globale Gemeinschaft von Fachkräften zurückgreifen, die sich kontinuierlich neue Fachkenntnisse aneignen, während sich die Arbeit selbst verändert. Jeder Einsatz sei es einer Person oder eines KI-Agenten wird über eine einzige Plattform gesteuert, transparent und konform abgewickelt, anstelle der isolierten Systeme, Partner und Lieferanten, die die meisten Unternehmen heute verwalten. Da jeder Auftrag dazu beiträgt, dass die Plattform mehr darüber erfährt, wie die Leistungen erbracht werden, verstärkt sich dieser Vorteil im Laufe der Zeit.

"Das ist mehr als nur ein Rebranding. Es ist ein neuer Weg, um Wettbewerbsvorteile zu schaffen", sagte Edzard Overbeek, Group Chief Executive Officer. "Mit der Gründung von Vertage entsteht ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Fachkräften und Unternehmen dabei zu helfen, schneller voranzukommen, in größeren Zusammenhängen zu denken und im Zeitalter der künstlichen Intelligenz dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus zu bleiben. Unternehmen müssen KI integrieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben und zu überleben, stehen jedoch vor der Herausforderung, wie sie erfolgreich investieren und gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften einhalten können. Auch Fachkräfte sehen sich mit ganz eigenen Unsicherheiten konfrontiert und benötigen Unterstützung, um sich weiterzubilden, umzuschulen und ihren Wert auf dem Arbeitsmarkt aufrechtzuerhalten. Unternehmen, Mitarbeiter und Partner brauchen alle einen vertrauenswürdigen Ratgeber. Mit unserer 50-jährigen Tradition und unserer langjährigen Erfahrung in dieser Branche sind wir bestens dafür positioniert, diese Aufgabe zu übernehmen."

Ein Markt im Umbruch

Die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Arbeit planen und ausführen, wird durch mehrere Marktkräfte, die gleichzeitig zusammenwirken, neu geprägt. Arbeit wird zunehmend grenzenlos, Fachkräfte und Kompetenzen werden aufgrund der alternden Erwerbsbevölkerung immer knapper, und Kunden erwarten mittlerweile dieselbe Echtzeit-Erfahrung auf Verbraucherniveau, die sie auch in allen anderen Bereichen ihres Lebens gewohnt sind. Die Personalvermittlungsbranche, deren Jahresumsatz auf 650 Milliarden Dollar geschätzt wird, ist eher auf Stabilität als auf Schnelligkeit ausgerichtet.* Bei stark personalintensiven, fragmentierten Personalmodellen sind die Mitarbeiter nur unzureichend eingebunden, während Unternehmen Schwierigkeiten haben, die Arbeit in einem Labyrinth aus unverbundenen Systemen zu steuern, was zu Risiken, Ineffizienz und Compliance-Problemen führen kann.

Viele Kunden sind bereits von einer Personalplanung auf der Grundlage der Mitarbeiterzahl zu einer Planung auf der Grundlage von Kompetenzen übergegangen. Vertage will noch einen Schritt weiter gehen, indem es seine Lösungen ergebnisorientiert konzipiert und die Kombination aus menschlichen Fachkräften und KI-Agenten einsetzt, die zur Erreichung dieser Ergebnisse erforderlich ist. Umfangreiche Kundenbefragungen zeigen, dass eine deutliche Nachfrage nach dieser Umstellung besteht. Ein Kunde drückte es so aus: "Es ist mir egal, wie viele Leute Sie auf die Tanzfläche schicken der Tanz muss genau wie bestellt aussehen." In der Praxis bedeutet das, dass die Arbeit dem Ergebnis entsprechend neu verdrahtet werden muss: Es ist zu definieren, wie ein gutes Ergebnis aussieht, zu entscheiden, ob die entsprechenden Fähigkeiten selbst entwickelt, durch Bots bereitgestellt, gekauft oder ausgeliehen werden sollen, und die richtige Steuerung für die Umsetzung zu gewährleisten.

"Der Markt für Personallösungen befindet sich im Umbruch: KI hält als Arbeitskraft Einzug in die Arbeitswelt, der Fachkräftemangel verschärft sich in allen großen Volkswirtschaften, und die Auftraggeber verlangen Ergebnisse statt Personalzahlen. Die Anbieter, die umfangreiche Netzwerke von Fachkräften mit KI-gestützten Dienstleistungen kombinieren können, sind diejenigen, die eine führende Position einnehmen werden", sagte Arkadev Arko Basak, Partner bei der Everest Group.

Wie geht es weiter?

Overbeek und das gesamte Führungsteam leiten derzeit eine umfassende, mehrjährige Umstrukturierung des Unternehmens. Das Ziel geht über die Zusammenführung von elf Marken unter einem Namen hinaus. Dies ist die Grundlage dafür, Vertage im Laufe der Zeit als ein einziges Modell aufzubauen und nicht als ein Portfolio aus einzelnen Geschäftsbereichen.

Die Marken des Konzerns Comensura, Carbon60, Lorien, Guidant Global, Bartech, SRG, HeadFirst, Sterksen, StarApple, Striive und Prounity werden im ersten Quartal 2027 eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt werden alle Interaktionen mit Kunden und Fachkräften weltweit unter der Marke Vertage stattfinden. Bestehende Verträge, Lieferteams und die üblichen Ansprechpartner bleiben während der Übergangsphase unverändert.

Die neue Marke wurde den Mitarbeitern weltweit im Rahmen einer globalen Feier Anfang dieses Monats vorgestellt. Der Name vermittelt die Idee eines vertikalen Vorteils: Nicht nur ein einmaliger Erfolg, sondern ein Wettbewerbsvorteil, der sich mit jedem Einsatz weiter ausbaut.

Quelle: Talent Intelligence

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