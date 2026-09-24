Pulse liefert innerhalb von Sekunden verwertbare Hinweise ganz ohne Krypto-Fachwissen und ermöglicht so Entscheidungen direkt vor Ort

Elliptic, der weltweit führende Anbieter im Bereich On-Chain-Risiken, hat heute Pulse auf den Markt gebracht. Mit Pulse liegt die Priorisierung von Krypto-Hinweisen direkt in den Händen jedes Beamten an vorderster Front bei Strafverfolgungsbehörden und Behörden.

Kryptowährungen betreffen mittlerweile jeden Bereich der Strafverfolgung vom Streifenpolizisten auf der Straße bis hin zum Ermittler, der mit der Aufklärung eines Falles betraut ist. Pulse liefert jedem von ihnen eine schnelle, genaue finanzielle Zusammenfassung und einen Ansatzpunkt: Sei es eine Krypto-Adresse auf dem Handy eines Verdächtigen, auf dem Beleg eines Opfers eines Geldautomatenbetrugs, die bei einer Fahrzeug- oder Taschendurchsuchung entdeckt wurde oder am Tatort einer Überdosis, einer Festnahme oder einer Beschlagnahme gefunden wurde.

Ein Beamter kann alles eingeben, was wie eine Wallet-Adresse oder ein Transaktions-Hash aussieht. Pulse identifiziert es, wertet das Ergebnis aus und liefert eine Zusammenfassung in verständlicher Sprache ausreichend, damit der Beamte vor Ort entscheiden kann, ob der Fall eskaliert werden muss.

Wenn ein Fall weitere Ermittlungen erfordert, wird mit einem Klick die vollständige Analyse weitergeleitet, nicht nur das Beweismaterial. Die Kriminalpolizei erhält die Zusammenfassung, die zugrunde liegende Begründung sowie die Feldnotizen des Beamten, versehen mit einer Fallnummer. Diese fließen direkt in "Elliptic Lens" zur Überprüfung und in "Investigator" zur forensischen Rückverfolgung ein oder in den Workflow, den das Team bereits nutzt. Der Ermittler, der den Fall übernimmt, muss ebenfalls kein Blockchain-Spezialist sein. Pulse hat die Analyse bereits übernommen.

"Wir haben Pulse entwickelt, weil wir sehen, dass Kryptowährungen mittlerweile in jeder Strafverfolgungsbehörde eine Rolle spielen, nicht nur in Spezialeinheiten. Es liefert Beamten an vorderster Front sofortige Ergebnisse in verständlicher Sprache, sodass sie vor Ort schnellere Entscheidungen treffen können", sagte Jackson Hull, CTO bei Elliptic.

Jede Entscheidung basiert auf denselben Informationen, die auch hinter der auf Ermittler zugeschnittenen Plattform von Elliptic stehen: Über 99 des Krypto-Handelsvolumens werden überprüft, mehr als 68 Blockchains abgedeckt und über 70 Akteurskategorien für jede Wallet bewertet.

Behörden und Strafverfolgungsbehörden stoßen bei Routineeinsätzen immer wieder auf digitale Vermögenswerte. Pulse gibt jedem Beamten Krypto-Fachwissen an die Hand und verwandelt diese Entscheidung in Sekundenschnelle in eine Beschlagnahme vor Ort, sodass die Behörden Opfern schnell helfen können.

Entwickelt nach dem Elliptic-Standard

Pulse wurde nach dem Elliptic-Standard entwickelt, dem Rahmenwerk, das Elliptic im September zur Regulierung agenter KI bei On-Chain-Risiken veröffentlicht hat.

Hervorragende Datenqualität. Jede Zusammenfassung basiert auf den von Elliptic seit 2013 aufgebauten analysierten Erkenntnissen und nicht auf rohen Blockchain-Daten: über 99 des Handelsvolumens werden überprüft, mehr als 65 Blockchains, mehr als 70 Akteurskategorien. Erkenntnisse, die gut genug sind, um sofort zu handeln, und nicht nur, um Ereignisse später zu rekonstruieren.

Modelltransparenz und Validierung. Keine Black Box. Jede Zusammenfassung zeigt die ihr zugrunde liegenden Belege: die ausgelösten Regeln, die erkannten Akteure, das Risiko und den Geldfluss ergänzt durch eine leicht verständliche Erklärung in einfacher Sprache. Der Beamte sieht das "Warum", nicht nur das "Was".

Menschliche Aufsicht von Grund auf. Pulse unterstützt die Entscheidung des Beamten, trifft sie aber nicht. Es weist auf illegale Aktivitäten hin und leitet den Fall an das Spezialistenteam weiter, wenn eine eingehendere Untersuchung erforderlich ist. Der Beamte entscheidet, wie es weitergeht, und trägt die Verantwortung dafür.

Befähigung der Strafverfolgungsfachkräfte der Zukunft. Pulse wurde für den Beamten entwickelt, der kein Kryptospezialist ist und es auch nie werden muss. Schulungen sind in das Produkt integriert, die Zusammenfassung wird in einfacher Sprache bereitgestellt, und die Entscheidung liegt weiterhin bei der Person vor Ort.

Pulse ist ab sofort für Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden verfügbar. Um mehr zu erfahren, können sich Behörden an government@elliptic.co wenden.

Erfahren Sie hier mehr über Pulse.

Über Elliptic

Elliptic ist der weltweit führende Anbieter im Bereich On-Chain-Risikomanagement und ermöglicht Compliance in Echtzeit mit agentischer Geschwindigkeit. Unsere Plattform wurde von Anfang an für Compliance-Zwecke konzipiert und bietet die branchenweit umfassendsten Blockchain-Daten und -Informationen. Sie vereint unübertroffene Abdeckung, Genauigkeit und Verfügbarkeit, sodass anspruchsvolle Unternehmen Risiken verwalten, Compliance-Anforderungen erfüllen und ihre Informationsprozesse mit Zuversicht vorantreiben können.

Elliptic wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London sowie Niederlassungen in New York, Washington, D.C., Miami, Dubai, Hongkong, Singapur und Tokio. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.elliptic.co und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

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