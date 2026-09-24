Zwei Branchenführer besiegeln eine strategische Partnerschaft entlang der gesamten Wolfram-Wertschöpfungskette

Die Investition umfasst eine Beteiligung von 4,99 % sowie mehrjährige Liefervereinbarungen für wichtige Produktionsstufen

Die Transaktion unterstützt zudem die Umsetzung der Ziele der am 14. September 2026 angekündigten Investition der US-Regierung in Höhe von 450 Millionen US-Dollar

PORTLAND, Maine, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Elmet Group Co. (NASDAQ: ELMT) ("ELMT" oder das "Unternehmen"), ein in den USA ansässiger Anbieter kritischer Werkstoffe, präzisionsgefertigter Komponenten und fortschrittlicher Hochenergiesysteme, gab eine langfristige strategische Partnerschaft mit der in Vietnam ansässigen Masan High-Tech Materials Corporation (UPCoM: MSR) ("MSR") bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird ELMT für 124,75 Millionen US-Dollar eine Beteiligung von 4,99 % an MSR erwerben. Mit der Investition wird eine seit mehr als 12 Jahren bestehende Geschäftsbeziehung formalisiert, in deren Verlauf sich MSR als zuverlässiger Lieferant hochwertiger Wolframmaterialien und als geschätzter strategischer Partner von ELMT etabliert hat.

Zusätzlich zur Kapitalbeteiligung haben die Parteien langfristige Handelsvereinbarungen geschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarungen wird MSR ELMT mit abgebautem Wolfram aus seiner Nui-Phao-Mine beliefern und Dienstleistungen zur Verarbeitung von Wolfram in seinem Raffineriekomplex in Vietnam erbringen. Die Beteiligung und die Handelsvereinbarungen schaffen die Grundlage dafür, dass ELMT und MSR eine Steigerung der Raffineriekapazität, die Entwicklung neuer Produkte und den Ausbau ihres internationalen Kundenstamms vorantreiben können.

"Wir begrüßen die Gelegenheit, unsere Beziehung zu MSR weiter zu festigen. Damit kommen wir unserem Ziel einer widerstandsfähigen Wolfram-Lieferkette einen Schritt näher", so Peter V. Anania, CEO und Vorstandsvorsitzender der The Elmet Group. "In den zwölf Jahren unserer Zusammenarbeit hat sich MSR als etablierter Wolframproduzent von globaler Bedeutung erwiesen. Mit dieser Investition trägt The Elmet Group zum Ausbau der Wolframversorgung, der Raffination und der Weiterverarbeitung bei. Damit bauen wir auf der bedeutenden Investition der US-Regierung auf und stärken unsere Position als vertikal integrierter, in den USA ansässiger Anbieter kritischer Werkstoffe."

"Die Technologien, die dieses Jahrhundert prägen - darunter künstliche Intelligenz, Halbleiter sowie die Luft- und Raumfahrttechnik - sind ohne Wolfram nicht denkbar", sagte Danny Le, Vorstandsvorsitzender von Masan High-Tech Materials. "Weltweit gibt es nur eine Handvoll Standorte, an denen Wolfram in großem Maßstab produziert und raffiniert wird. MSR zählt zu diesen wenigen Standorten. The Elmet Group ist seit zwölf Jahren Teil unserer Lieferkette. Das Unternehmen weiß, was wir aufgebaut haben und was erforderlich wäre, um dies erneut zu schaffen. Dieses Vertrauen zeigt sich nun auch in der Kapitalbeteiligung. Die Investition der The Elmet Group spricht für sich. Dies ist erst der Anfang, und wir werden den vollen Wert von MSR für unsere Aktionäre in Vietnam und darüber hinaus erschließen."

Robuste und sich ergänzende Kompetenzen

Gemeinsam decken die beiden Unternehmen die gesamte Lieferkette vom Erz bis zum fertigen Bauteil ab - vom Abbau und der Aufbereitung über die chemische Umwandlung, die Herstellung von Pulvern, das Pressen und Sintern sowie das Umformen bis hin zur Präzisionsbearbeitung. MSR ist im vorgelagerten Bereich tätig und betreibt die Nui-Phao-Mine - eine der weltweit bedeutendsten Wolframminen - sowie einen integrierten Raffinationskomplex, in dem Konzentrate zu hochreinen Wolframchemikalien verarbeitet werden. ELMT ist im nachgelagerten Bereich tätig und verarbeitet die von MSR aufbereiteten Materialien zu präzisionsgefertigten Bauteilen für Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrttechnik, Verteidigung, Halbleiter, Medizintechnik, Industrie und Energie. Nur wenige Partnerschaften in der Wolframindustrie decken ein derart breites Spektrum der Wertschöpfungskette ab - und noch weniger werden durch eine Kapitalbeteiligung untermauert.

Für ELMT soll die Partnerschaft den langfristigen Zugang zu abgebautem Wolfram und zu ausreichenden Verarbeitungskapazitäten sichern. Für MSR eröffnet die Partnerschaft neue Möglichkeiten: Das Unternehmen gewinnt einen verlässlichen Industriepartner für die nachgelagerte Verarbeitung, erhält Zugang zu zusätzlichen Rohstofflieferungen von Drittanbietern für ihre Raffinerie und gewinnt mit ELMT einen strategischen Anteilseigner mit umfassender Fertigungserfahrung und Zugang zu verschiedenen Absatzmärkten.

Diese Ankündigungen bauen auf der am 14. September 2026 bekannt gegebenen bahnbrechenden Investition der US-Regierung in ELMT auf. Damit kommt ELMT seinem Ziel näher, ein leistungsfähiger Anbieter kritischer Werkstoffe zu werden, der in wichtigen Regionen weltweit über eigene Kapazitäten und Zugang zu den verschiedenen Stufen der Wolfram-Lieferkette verfügt.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen und unternehmensinternen Genehmigungen, und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2026 erfolgen. Die kommerziellen Vereinbarungen treten mit Abschluss der Transaktion in Kraft. Im Rahmen der neuen Beteiligung erhält ELMT zudem einen Sitz im Vorstand von MSR und wird MSR beim geplanten Börsengang am Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) sowie bei der Prüfung einer internationalen Börsennotierung unterstützen.

Über Masan High-Tech Materials

Masan High-Tech Materials ist ein weltweit führender Anbieter hochentwickelter Wolframmaterialien für wichtige Branchen wie Elektronik, Chemie, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energie und Pharmazie und beliefert Kunden auf der ganzen Welt. Als weltweit größter Hersteller von Wolframprodukten im Midstream- und Downstream-Bereich außerhalb Chinas betreibt das Unternehmen die Polymetallmine Nui Phao sowie eine hochmoderne Anlage zur Verarbeitung von Wolfram in der vietnamesischen Provinz Thai Nguyen. Masan High-Tech Materials ist zudem ein weltweit führender Hersteller von Flussspat und Wismut.

Über The Elmet Group

The Elmet Group ist ein in den USA ansässiger Anbieter kritischer Werkstoffe, präzisionsgefertigter Bauteile und fortschrittlicher Hochenergiesysteme für die Luft- und Raumfahrt, den Verteidigungs- und Regierungssektor, die Industrie, das Gesundheitswesen, die Halbleiter- und Elektronikindustrie sowie den Energiesektor. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Critical Materials Components (CMC), Engineered Microwave Products (EMP) und Elmet Refining & Trading (ERT). Dabei nutzt es sein Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft und Präzisionstechnik, um leistungsstarke Lösungen anzubieten. The Elmet Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die heimischen Produktionskapazitäten auszubauen, um den Bedarf der USA und ihrer Verbündeten sowohl an kritischen Materialien als auch an fortschrittlichen Hochleistungs-Mikrowellensystemen zu decken.

Medienkontakt

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Anlegerkontakt

Tom Colton und Greg Bradbury

Gateway Group, Inc.

ELMT@gateway-grp.com

949-574-3860

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