Ein Miniroboter namens DirectHop kann sich selbst aufrichten und genauso hoch hüpfen, wie er eingestellt wird. So funktioniert der von Tieren inspirierte Roboter - und für diesen Zweck soll er eingesetzt werden. Er ist 50 Millimeter breit, wiegt ein Gramm und kann eine Treppenstufe in gängiger Höhe überspringen. Ein Team on Ingenieurswissenschaftler: innen der University of Washington hat in einer Pressemeldung einen kleinen Hüpfroboter namens DirectHop ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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