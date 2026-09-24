In der Grundsatzrede wird erörtert, warum der Weg zu einem KI-Unternehmen damit beginnt, die Kluft zwischen den KI-Ausgaben und den damit finanzierten Ergebnissen zu schließen

Ausgaben für KI finden zwar Eingang in die Unternehmensbudgets, doch ihre Auswirkungen auf die geschäftlichen Prioritäten sind schwerer zu erkennen. Auf der diesjährigen Reuters Momentum AI Conference wird Kevin Nanney Chief Product Officer bei Tempo Software, eine Grundsatzrede halten, in der er untersucht, wie Führungskräfte die Kluft zwischen den KI-Ausgaben und den damit finanzierten Ergebnissen überbrücken können.

Jedes Unternehmen arbeitet mittlerweile nach derselben Vorgabe: Führen Sie KI unternehmensweit ein, oder Sie fallen hinter die Wettbewerber zurück, die dies bereits tun. Eine zweite Vorgabe folgt unmittelbar auf die erste: Kontrollieren Sie die Ausgaben, oder Sie verlieren die Befugnis, die Finanzierung aufrechtzuerhalten. In seiner Grundsatzrede argumentiert Nanney, dass die gleichzeitige Lösung beider Aufgaben und nicht die Wahl zwischen ihnen den entscheidenden Unterschied ausmacht zwischen Unternehmen, die in der Praxis zu KI-Unternehmen werden, und solchen, die noch immer an ihren Strategiepapieren arbeiten.

Ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen als Produktleiter bei Tempo wird Nanney, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Produktführung verfügt, vor einem Publikum aus Führungskräften sprechen, die KI-Strategie, Governance, Transformation und Wachstum gestalten. Nanney wird erläutern, wie zwei Initiativen, die um dieselben technischen Ressourcen konkurrierten, unter der Oberfläche ganz unterschiedliche Geschichten erzählten, und warum ein scheinbares Effizienzproblem eher zu einer Änderung der Messmethoden als zu einer Budgetkürzung führte. Er wird praktische Schritte aufzeigen, wie sich strategische Abweichungen bereits während der Planungsphase erkennen lassen solange noch Zeit für Kurskorrekturen bleibt und was erforderlich ist, um ein KI-Unternehmen tatsächlich zu führen, anstatt sich lediglich als solches zu bezeichnen.

In der Grundsatzrede stellt er die dreiteilige Methode vor, die laut Nanney diese Lücke schließt und das Ziel, ein KI-Unternehmen zu werden, in ein Betriebsmodell umsetzt und nicht nur als bloßes Ziel belässt. Erstens: Erfassen Sie, was KI-Agenten leisten: welche Kosten sie verursachen, welchen Nutzen sie erbringen und wie sie strategische Initiativen vorantreiben. Zweitens: Ersetzen Sie eine fragmentierte KI-Einführung durch ein einheitliches, geregeltes Betriebsmodell für menschliche und KI-gestützte Arbeit, sodass jede einzelne Aufgabe wieder mit der Strategie verknüpft ist. Drittens: Wechseln Sie von statischen Planungszyklen zu einer adaptiven Echtzeitplanung, die Abweichungen frühzeitig aufdeckt und noch am selben Tag, an dem sie auftreten, eine Kurskorrektur empfiehlt und nicht erst sechs Wochen später im Rahmen eines Überprüfungszyklus. Nanney wird seinen Vortrag mit praktischen Ansatzpunkten für Führungskräfte abschließen, die unter dem Druck stehen, sofort Ergebnisse vorweisen zu müssen darunter auch der Rat, die bereits von ihren Teams genutzten Tools beizubehalten, anstatt eine Umstellung zu erzwingen.

Nanneys Grundsatzrede mit dem Titel "Spend Is Tracked. Outcomes Are Not. The AI Accountability Distance Nobody Has Closed" ist für Donnerstag, den 24. September, um 16:20 Uhr CT auf der Hauptbühne der Konferenz angesetzt.

Der kürzlich von Tempo veröffentlichte 2026 State of AI in Portfolio Management-Bericht ergab, dass 91 der befragten Unternehmen KI bei der Projektabwicklung erproben oder aktiv einsetzen, jedoch nutzen nur 26 sie aktiv, um Aufgaben zu priorisieren oder neu zu priorisieren. Diese Diskrepanz zwischen der Einführung von KI und der KI-gestützten Entscheidungsfindung zeigt, dass der Einsatz von KI an sich noch keinen Wettbewerbsvorteil darstellt. Aus diesem Grund ist die kontinuierliche Abstimmung von Strategie, Investitionen und Umsetzung verbunden mit der Fähigkeit, Abweichungen zu erkennen und in Echtzeit Kurskorrekturen in einer aus Menschen und KI-Agenten bestehenden Belegschaft vorzunehmen für Führungskräfte in Unternehmen, die den ROI von KI steuern, von größter Bedeutung. Die Vorgabe, KI einzuführen, wird bereits erfüllt. Die Beweislast liegt nicht bei Ihnen.

Nanneys Vortrag auf der Hauptbühne findet nur wenige Tage nach der Einführung von Loop durch Tempo statt einer KI-basierten Plattform zur intelligenten Portfolio-Orchestrierung, die Unternehmen dabei unterstützt, den Übergang von einer fragmentierten KI-Einführung zu einem unternehmensweiten KI-Betriebsmodell zu vollziehen, mit dem die Arbeit von Menschen und KI koordiniert wird. Loop bietet Führungskräften einen ständig aktualisierten Überblick über Zeit, Kapazität, Kosten und Ausführung über alle Systeme hinweg, die ihre Teams bereits nutzen. Sobald eine Führungskraft eine Empfehlung genehmigt, wird die Änderung direkt in unternehmensgerechte Arbeitssysteme wie Jira, Azure DevOps mit Linear und weitere, die noch folgen werden, übernommen. Tempo hat kürzlich zudem Workforce Intelligence eingeführt die erste App im Atlassian Marketplace, die KI-Aktivitäten automatisch direkt Jira-Arbeitselementen, Epics und Initiativen zuordnet.

Im Vorfeld der Konferenz veranstaltete Tempo am Mittwoch, dem 23. September, eine After-Hours-Veranstaltung mit dem Team, bei der in einem der charakteristischen Lokale im Warehouse District von Austin bei Getränken und Gesprächen der Austausch im Vordergrund stand. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, die Führungskräfte sowie die Produkt- und Vertriebsteams von Tempo kennenzulernen.

Die vom 24. bis 26. September in Austin stattfindende Reuters' AI Momentum Conference ist Nordamerikas führendes Forum für KI im Unternehmensbereich. Die Konferenz bringt Führungskräfte zusammen, die dafür verantwortlich sind, dass KI einen echten geschäftlichen Mehrwert liefert und den ROI von KI-Investitionen deutlich macht. Mehr als 500 Führungskräfte werden voraussichtlich an der zweitägigen Veranstaltung teilnehmen.

Entdecken Sie Loop unter tempo.io/loop und erfahren Sie, wie es sich in Ihre derzeitigen Arbeitsmittel einfügt. Workforce Intelligence ist auch im Atlassian Marketplace erhältlich.

Über Tempo

Tempo Software ist Marktführer im Bereich "Intelligent Portfolio Orchestration" und bietet eine Plattform der nächsten Generation, mit der Unternehmen Teams aus Menschen und KI steuern und bewerten können. Die preisgekrönte Lösungssuite von Tempo liefert Planungs- und Portfolioverantwortlichen die notwendigen Erkenntnisse, um Strategie, Investitionen, Mitarbeiter und Umsetzung miteinander zu verknüpfen. Mit dem Vertrauen von über 30.000 Kunden, darunter Cisco, Airbus und Oracle, sowie mehr als 350 globalen Lösungspartnern ist Tempo ein führender Partner im Atlassian-Ökosystem. Erfahren Sie mehr unter Tempo.io.

Über Kevin Nanney

Chief Product Officer Kevin Nanney leitet die Produktstrategie und Innovation für das gesamte Portfolio von Tempo. Als erfahrener Führungskraft im Bereich Produktentwicklung und Markteinführung verfügt Kevin über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung und Skalierung von SaaS-Produkten für Unternehmen in den Bereichen Arbeitsmanagement, IT und Mitarbeitererfahrung. Seine Führungserfahrung umfasst frühere Positionen bei Iron Mountain und Workiva sowie eine fast achtjährige Tätigkeit bei ServiceNow.

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Erika Belezarian

Zer0 to 5ive für Tempo Software

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