Mit der Übernahme erweitert MVC sein Portfolio um erstklassige Lösungen in einem Segment, das die technische Radsportbekleidung von Castelli und Sportful perfekt ergänzt

Tailfin beschleunigt seine internationale Expansion durch Synergien mit der globalen Plattform der MVC Group

MVC Group, eine auf technische Bekleidung für Radsport und Outdoor-Sportarten spezialisierte Unternehmensgruppe, gibt die Übernahme von Tailfin bekannt, dem weltweit führenden Anbieter im Premiumsegment für technisches Bikepacking.

Tailfin wurde 2017 in Bristol von Nick Broadbent gegründet, einem Maschinenbauingenieur und Produktdesigner, der das Unternehmen als CEO leitet. Seitdem hat sich Tailfin rasch als international führender Anbieter hochwertiger Bikepacking-Taschen, Gepäckträger und Zubehör etabliert und verbindet Design und Performance mit einem starken Fokus auf Innovation. Das Unternehmen hat proprietäre Technologien entwickelt, die durch mehr als 20 erteilte und angemeldete Patente geschützt sind. Seine führende Position beruht auf herausragender Ingenieurskompetenz, Materialforschung sowie konsequenten Prozessen für Produktentwicklung und -validierung.

In den vergangenen fünf Jahren erzielte Tailfin ein durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 50 Prozent und erreichte 2025 weltweit einen Umsatz von fast 10 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte des Umsatzes entfiel auf die USA, Großbritannien und Deutschland, während das Unternehmen seine internationale Präsenz schrittweise ausbaute. Dieses Wachstum soll nun durch die Vertriebs- und Produktionskompetenz der MVC Group zusätzlich unterstützt werden. Die Gruppe ist mit zehn Tochtergesellschaften in 75 Ländern vertreten.

Der Gründer und das Managementteam von Tailfin werden das Unternehmen weiterhin führen und eine Minderheitsbeteiligung behalten. Damit bleiben die strategische Kontinuität und die Innovationskraft gewahrt, die das Wachstum und den Aufbau einer starken Markenidentität ermöglicht haben und durch eine stetig wachsende Community zusätzlich gestärkt werden.

Die Übernahme beschleunigt die Wachstumsstrategie der MVC Group und erweitert ihr Radsportangebot um eine Marke, die mit ihrem hohen Leistungsanspruch hervorragend zu Castelli und Sportful passt und deren Angebot ideal ergänzt

Gleichzeitig stärkt die MVC Group ihre technologische Kompetenz und erweitert ihr Know-how in den Bereichen Design und Produktentwicklung sowie ihr geistiges Eigentum. Davon können künftig auch neue Lösungen für Triathlon und Outdoor-Sport profitieren Bereiche, in denen MVC Group bereits mit Zoot beziehungsweise Karpos vertreten ist.

Die heute angekündigte Übernahme wirkt sich positiv auf den im Dreijahres-Geschäftsplan der MVC Group vorgesehenen Entwicklungskurs aus, der bis 2028 einen Umsatz von 150 Millionen Euro vorsieht. Angesichts der Erweiterung der Unternehmensgruppe und der Wachstumschancen durch Synergien in Produktion und Vertrieb geht die MVC Group davon aus, ihre Entwicklungsziele nach oben korrigieren zu können. Gleichzeitig soll eine solide Finanzstruktur im Einklang mit den geplanten Investitionen erhalten bleiben.

Emilio Foà, CEO der MVC Group, erklärt: "Die wertvollsten Übernahmen sind diejenigen, die die Kompetenzen eines Unternehmens stärken. Mit Tailfin erweitern wir unser Angebot nicht nur um eine neue Produktkategorie, sondern nehmen eine führende Marke in die Gruppe auf, deren hoher Leistungsanspruch und ausgeprägter Innovationsfokus perfekt zu unseren eigenen Marken passen und deren Angebot zugleich ideal ergänzen. Darüber hinaus gewinnen wir mit dem besonderen technologischen Know-how und dem umfangreichen geistigen Eigentum des Unternehmens wertvolle strategische Ressourcen hinzu. Beides kann Produktinnovationen in all unseren Bereichen vorantreiben vom Radsport über den Triathlon bis hin zu Outdoor-Sportarten. Wir freuen uns sehr, Nick und das gesamte Team bei uns begrüßen zu dürfen. Gemeinsam wollen wir das Potenzial von Tailfin für weiteres internationales Wachstum ausschöpfen und die Marke gemeinsam weiterentwickeln."

Nick Broadbent, Gründer und CEO von Tailfin, ergänzt: "Seit der Gründung von Tailfin haben wir intensiv in Innovation investiert, um Produkte zu entwickeln, die im schnell wachsenden Bereich Bikepacking und Adventure Cycling Maßstäbe setzen. Als Teil der MVC Group können wir unseren Wachstumskurs weiter beschleunigen und dabei von den umfassenden Produktionskapazitäten und der internationalen Präsenz der Gruppe profitieren. Dabei bewahren wir die Identität, Autonomie und Innovationskultur, die Tailfin so erfolgreich gemacht haben."

Für die MVC Group ist dies die vierte Transaktion innerhalb von weniger als einem Jahr. Im vergangenen Juli gründete sie ihre zehnte internationale Tochtergesellschaft in Großbritannien. Im Februar übernahm sie Wolvenberg und gründete auf dieser Basis MVC Benelux. Bereits im vergangenen Oktober hatte Zoot, die in Kalifornien ansässige Marke für Triathlon-Bekleidung und -Zubehör, ihren europäischen Vertriebspartner übernommen und daraus Zoot Europe gegründet.

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MVC Group

Die MVC Group wurde 1946 von der Familie Cremonese gegründet, die das Unternehmen bis heute kontrolliert. Sie ist ein führender Anbieter technischer Sportbekleidung für Radsport und Outdoor-Sportarten. Zum Markenportfolio gehören Sportful, seit 1973 im Radsport und Skilanglauf vertreten, die traditionsreiche, 1876 gegründete Radsportbekleidungsmarke Castelli, die 2003 von der Gruppe übernommen wurde, Karpos, seit 2007 auf technische Outdoor-Bekleidung für den Bergsport spezialisiert, sowie Zoot, eine führende, auf Hawaii gegründete Triathlon-Marke, die 2023 übernommen wurde. Seit 2019 wird die Gruppe vom Private-Equity-Fonds Equinox unterstützt. Heute ist die MVC Group mit zehn Unternehmen in 75 Ländern vertreten und beschäftigt 500 Mitarbeitende. Der konsolidierte Umsatz belief sich 2025 auf mehr als 110 Millionen Euro.

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Tailfin: James Atkey james@tailfin.cc