XRP Prognose nach dem Crash: Warum der Rückfall von 1,65 $ auf 1,49 $ die nächste Chance öffnet

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Die XRP Prognose steht auf dem Prüfstand, denn XRP verlor innerhalb von 24 Stunden mehr als 8 Prozent und fiel von 1,65 Dollar auf ein Tief bei 1,45 Dollar zurück. Long-Positionen im Wert von 29,54 Millionen Dollar wurden liquidiert. Die Asymmetrie zwischen Longs und Shorts lag bei 1522 Prozent, ein Wert, den der Markt selten erreicht. Der Rückfall überrascht, weil XRP in der Vorwoche noch 22 Prozent zugelegt hatte. Jetzt entscheidet sich, ob 1,49 Dollar als Unterstützung hält oder der Kurs weiter abrutscht. Abseits der großen Token öffnen sich manchmal Einstiege, die nur wenige rechtzeitig bemerken.

Was verrät der Crash über die wahre XRP Prognose im September?

XRP stieg innerhalb einer Woche von 1,24 Dollar am 16. September auf 1,65 Dollar am 23. September, und dieser Impuls bestimmt jetzt die Richtung. Der Anstieg war impulsiv und brachte sechs von acht grünen Tageskerzen in Folge. Am 24. September drehte sich das Bild abrupt. Der Kurs fiel in wenigen Stunden auf ein Tief bei 1,45 Dollar, während der Gesamtmarkt Positionen im Wert von 610 Millionen Dollar liquidierte.

Insgesamt wurden bei XRP 31,48 Millionen Dollar liquidiert, davon entfielen 29,54 Millionen auf Long-Positionen, wie U.Today berichtet. Die Asymmetrie zwischen Longs und Shorts lag bei 1522 Prozent, ein extremer Wert. XRP handelt aktuell bei etwa 1,49 Dollar und liegt damit 59 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025.

Crypto Rover setzt ein Kursziel von 3,20 Dollar bis 4,80 Dollar in 12 bis 18 Monaten. Am 30. September stimmt Armada Acquisition Corp. über die Fusion mit Evernorth Holdings ab. Bei Genehmigung startet Evernorth als börsennotiertes XRP-Treasury-Unternehmen auf der Nasdaq unter dem Ticker XRPN. Evernorth hält 473 Millionen XRP und hat über eine Milliarde Dollar von Ripple, Pantera Capital und Kraken eingesammelt.

Crypto.news sieht ein Basisszenario bei 1,82 Dollar und ein Bullenszenario bei 2,18 Dollar bis Ende 2026. Institutionelle Vehikel verändern die Marktstruktur, doch die größten prozentualen Gewinne entstehen typischerweise nicht in Token mit 94 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung.

Ist Pepeto der frühe Einstieg, den XRP-Anleger bisher übersehen?

Bei 94 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und 59 Prozent unter dem Allzeithoch bleibt das Aufwärtspotenzial von XRP begrenzt. Pepeto befindet sich noch im Presale, und genau dort steigen die frühen Käufer ein. Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen bereits in den Vorverkauf, und die einsteigenden Wallets sind keine Kleinanleger. Analysten sehen hier ein Renditepotenzial, das bei Token dieser Größe selten vorkommt, doch die bereits funktionierenden Tools sind es, die Pepeto von jedem anderen Meme-Coin unterscheiden.

Der Sicherheitsscanner prüft jeden Smart Contract mit 42 einzelnen Checks. Er erstellt eine Kopie der Blockchain, testet einen Kauf und einen Verkauf und blockiert den Handel, wenn das Ergebnis als kritisch zurückkommt. Jeder Scan zeigt eine Bewertung von 0 bis 100 an. Verträge, die durchfallen, werden gestoppt, bevor Geld die Wallet verlässt. In einem Markt, in dem Betrug jedes Jahr Milliarden kostet, macht dieses Sicherheitstor allein die Plattform wertvoll.

Der Presale ist sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und jede Zeile des Smart Contracts verifiziert hat, bevor der Vorverkauf startete. Der erste Pepe-Coin stammt vom selben Mitgründer, der jetzt Pepeto leitet. Das Entwicklerteam umfasst einen ehemaligen Binance-Spezialisten, und diese Fakten stehen auf der Blockchain, nicht auf einer Roadmap.

Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und jede Phase endet auf einem höheren Preisniveau. XRP verwandelte einst kleine Einstiege in Wohlstand, obwohl hinter dem Token kein einziges Produkt stand. Pepeto bringt heute mehr funktionierende Tools mit, als die meisten Coins jemals bauen, und genau darin liegt das Renditepotenzial für Käufer auf dem aktuellen Preisniveau.

Fazit

Die XRP Prognose stellt Anleger vor die Frage, ob ein Token dieser Größe noch die Renditen bringen kann, die kleinere Projekte ermöglichen. Pepeto bringt heute drei funktionierende Produkte mit, mehr als XRP zu bieten hatte, als es seine ersten Halter reich machte. Über 10,38 Millionen Dollar an Presale-Kapital zeigen, dass erfahrene Anleger das Renditepotenzial auf diesem Preisniveau erkannt haben. Auf der offiziellen Pepeto-Website läuft jedes Produkt bereits, und das Listing rückt näher. Wer jetzt einsteigt, kauft noch zum Presale-Preis, bevor die nächste Phase beginnt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle XRP Prognose für Ende 2026?

Crypto.news sieht ein Basisszenario bei 1,82 Dollar und ein Bullenszenario bei 2,18 Dollar bis Jahresende. Die Kursentwicklung hängt von der institutionellen Nachfrage ab, die Evernorths Nasdaq-Listing bringen könnte.

Warum rückt Pepeto als Alternative in den Fokus?

Pepeto bietet funktionierende Produkte, darunter eine Börse ohne Handelsgebühren und einen Sicherheitsscanner für Smart Contracts. Der Code wurde von SolidProof vollständig geprüft. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.