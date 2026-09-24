Auszeichnungen fördern die Akzeptanz des Modells für integrierten Bohrlochbau von SLB in den Öl- und Gasfeldern Saudi-Arabiens

Das weltweit tätige Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) gab heute bekannt, dass es von Aramco vier Aufträge für den integrierten Bohrlochbau erhalten hat, um die Öl- und Gasförderung im gesamten Königreich Saudi-Arabien zu unterstützen. Im Rahmen dieser Verträge wird SLB den Bohrlochbau von Anfang bis Ende übernehmen und während der dreijährigen Laufzeit mehr als 450 Bohrlöcher erstellen, wobei eine optionale Verlängerung um bis zu zwei Jahre vorgesehen ist.

"Die Realisierung von Hunderten von Bohrlöchern im Rahmen eines mehrjährigen Programms und in unterschiedlichen Betriebsumgebungen erfordert ein integriertes Modell, das Planung, Ausführung und digitale Arbeitsabläufe miteinander verknüpft, um neue Leistungsmaßstäbe in der Branche zu setzen", sagte Steve Gassen, Executive Vice President of Geographies bei SLB. "Die Vergabe dieser umfangreichen, Programme für hochmodernen Bohrlochbau an SLB spiegelt das Vertrauen von Aramco in unser integriertes Modell und unsere Kompetenzen wider."

Das Modell für integrierten Bohrlochbau von SLB vereint alle Aspekte der Bohrlochrealisierung in einem technologiegestützten Betriebsmodell. Es kombiniert digitale Bohr-Workflows mit automatisierten Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Bohren, Bewertung, Flüssigkeiten, Zementierung und Fertigstellung, um die Effizienz, Konsistenz und Bohrlochleistung in vielfältigen, groß angelegten Bohrprogrammen zu verbessern.

Nach einer jahrzehntelangen Zusammenarbeit zwischen SLB und Aramco stellen diese Aufträge eine bedeutende Ausweitung des Geschäfts mit integriertem Bohrlochbau für SLB im Königreich dar und unterstreichen die zunehmende Akzeptanz integrierter Leistungsmodelle bei den Kunden.

Wichtigste Punkte:

SLB hat von Aramco vier Aufträge für integrierten Bohrlochbau mit einer Laufzeit von jeweils drei Jahren erhalten, die jeweils um bis zu zwei Jahre verlängert werden können, um die Öl- und Gasförderung in ganz Saudi-Arabien zu unterstützen.

Die Auszeichnungen tragen dazu bei, den Einsatz des Modells für technologiegestützten integrierten Bohrlochbau von SLB attraktiver zu machen. Es verbindet Planung, Bohrarbeiten und Bohrlochfertigstellung durch einen einheitlichen Ansatz, der digitale Arbeitsabläufe, automatisierte Bohrarbeiten und eine integrierte Ausführung umfasst.

Nach jahrzehntelanger Zusammenarbeit zwischen SLB und Aramco unterstreichen diese Auszeichnungen die zunehmende Akzeptanz des integrierten Bohrlochbaus bei groß angelegten Bohrprogrammen seitens der Kunden und verdeutlichen die Fähigkeit dieses Modells, die Konsistenz der Ausführung über den gesamten Lebenszyklus des Bohrlochbaus hinweg zu verbessern.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

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