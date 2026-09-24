Die KI-gestützte Dokumentenanalyse von ParaScript wird in die SaaS-Plattform von Stakk integriert und bietet regulierten Unternehmen einen stärkeren Schutz vor KI-gestütztem Betrug mit digitalen Identitäten.

Die komplementären Technologien schaffen digitales Vertrauen, indem sie Identitäten, Dokumente, Verhalten und Kontext kontinuierlich bewerten und innerhalb von Millisekunden nachvollziehbare Entscheidungen treffen.

Das fusionierte Unternehmen betreut mehr als 300 Unternehmenskunden und verarbeitet jährlich über 110 Milliarden digitale Interaktionen in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Australien.

ParaScript, ein Anbieter KI-gestützter Dokumentenverarbeitung, gab heute bekannt, dass Stakk Limited (ASX: SKK) ("Stakk"), ein an der Australian Stock Exchange (ASX) notiertes Unternehmen, die Übernahme von ParaScript, LLC und ParaScript Management, Inc. ("ParaScript") für 63 Millionen US-Dollar (88,7 Millionen australische Dollar) erfolgreich abgeschlossen hat. Damit entsteht eine skalierbare und profitable, KI-native Plattform für digitales Vertrauen.

Stakk hat ParaScript aufgrund seiner branchenführenden KI-gestützten Technologie zur Dokumentenverarbeitung und -erkennung übernommen. Sie nutzt erweitertes maschinelles Lernen, um große Dokumentenmengen schnell und präzise zu verarbeiten, und hilft Unternehmen, Betrug früher zu erkennen, Verluste zu verhindern und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Durch den Zusammenschluss entsteht eine der größten KI-nativen Infrastrukturen für digitales Vertrauen in regulierten Branchen. Das Unternehmen betreut mehr als 300 Unternehmenskunden und verarbeitet jährlich über 110 Milliarden digitale Interaktionen in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Australien. Zu den Kunden zählen zahlreiche weltweit führende Finanzinstitute, Behörden und Fortune-500-Unternehmen.

Die Technologie von ParaScript wird in die SaaS-Plattform Digital Persona Graph von Stakk integriert. Dabei werden KI-gestützte Funktionen zur Dokumentenverarbeitung und -erkennung mit Identitäts-, Verhaltens- und Kontextdaten kombiniert, um ein umfassenderes Bild jeder digitalen Interaktion zu erhalten. So können Unternehmen KI-gestützten Betrug mit digitalen Identitäten besser erkennen und innerhalb von Millisekunden nachvollziehbare Entscheidungen treffen.

Die kombinierte Plattform unterstützt ein breiteres Spektrum an Prozessen in regulierten Branchen und Rechtsräumen. Gleichzeitig entsteht durch ihre größere Reichweite ein stetig wachsender Datenbestand zu neuen Betrugsmustern. Dadurch erhalten Kunden detailliertere Einblicke in neue Bedrohungen und können Betrug wirksamer erkennen und verhindern, sobald neue Muster auftreten.

Emiliano Giacchetti wurde zum Chief Executive Officer von Stakk IQ und ParaScript ernannt. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der bevorstehenden Hauptversammlung soll er zudem die Position des Group Chief Executive Officer von Stakk Limited übernehmen. Damit wäre er für Strategie, operatives Geschäft und finanzielle Performance von Stakk Limited und dessen Tochtergesellschaften verantwortlich.

"Stakk und ParaScript haben sich zusammengeschlossen, um einer klaren und dringenden globalen Anforderung gerecht zu werden: Stark regulierte Unternehmen müssen digitale Interaktionen, Identitäten und Dokumente zuverlässig überprüfen können", so Giacchetti. "Die fusionierte Unternehmensgruppe verfügt über die Technologie, das Know-how, die Kundenbeziehungen und die internationale Reichweite, um diese Herausforderung in großem Maßstab zu bewältigen. Zudem kann sie auf eine solide Basis vertraglich gesicherter Umsätze bauen und hat klare Voraussetzungen geschaffen, um die gegenüber den Aktionären eingegangenen finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen."

Arthur Lo, Board-Mitglied von Stakk, fügt an: "Mit dem Abschluss dieser Übernahme etabliert sich Stakk als internationale Plattform für digitales Vertrauen zu einer Zeit, in der der Bedarf an leistungsfähigeren KI-basierten Lösungen zur Betrugsbekämpfung größer ist denn je. Mit der zunehmenden Verbreitung generativer KI wächst auch die Bedrohung durch synthetische Identitäten, Deepfakes und Dokumentenmanipulation. Mit dieser Transaktion schließen wir eine entscheidende Lücke, um den Anforderungen eines der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte gerecht zu werden."

Über ParaScript

ParaScript entwickelt KI-gestützte Erkennungslösungen, die jährlich über 100 Milliarden Dokumente verarbeiten und damit nahezu jeden Menschen in den USA sowie Menschen in mehr als 15 Ländern weltweit erreichen, wenn diese Post versenden, Schecks ausstellen oder mit Finanzinstituten und Behörden interagieren. Führende Unternehmen in den USA, Europa, Lateinamerika und Australien setzen auf ParaScript, um ihre Dokumentenverarbeitung zu automatisieren, Effizienz und Genauigkeit zu steigern und zugleich Kosten zu senken. Weitere Informationen finden Sie unter parascript.com.

Über Stakk

Stakk Limited (ASX: SKK) ist eine profitable, international tätige KI-native Unternehmensgruppe für digitale Vertrauensinfrastruktur mit Schwerpunkt auf Betrugsbekämpfung. Die integrierte Plattform ermöglicht Finanzinstituten, Behörden, Strafverfolgungsbehörden, Gesundheitsdienstleistern, Versicherern, Telekommunikationsunternehmen und anderen regulierten Unternehmen, über den gesamten Interaktionsprozess hinweg Vertrauen zu schaffen von der Identitätsprüfung und Dokumentenauthentifizierung bis hin zu Betrugsprävention, Transaktionsautorisierung und kontextbezogenen Entscheidungen in Echtzeit.

Stakk verbindet mehr als 30 Jahre Erfahrung mit proprietärer KI-gestützter Dokumentenanalyse mit kontextbezogenen Digital Personas, föderierter Signalanalyse und vorgelagerter Entscheidungsfindung. Die Gruppe betreut mehr als 300 Unternehmenskunden in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Australien und verarbeitet jährlich über 110 Milliarden Interaktionen. Dadurch entsteht ein stetig wachsender Datenbestand, mit dessen Hilfe das Unternehmen neue KI-gestützte Betrugsbedrohungen besser erkennen und darauf reagieren kann.

Weitere Informationen unter stakk.tech.

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